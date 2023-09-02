Hy hữu: Bé gái ở Thanh Hóa đạp xe đi lạc hơn 50km sang Ninh Bình

Đời sống 02/09/2023 10:56

Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) cho biết, Công an xã Đồng Hướng vừa bàn giao cháu bé đi lạc hơn 50km cho gia đình ở Thanh Hóa.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 2/9, Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) cho biết, Công an xã Đồng Hướng vừa bàn giao cháu N.N.Q. cho bố mẹ ở xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa an toàn.

Hy hữu: Bé gái ở Thanh Hóa đạp xe đi lạc hơn 50km sang Ninh Bình - Ảnh 1
Cháu Q. đi lạc được camera an ninh ghi lại - Ảnh: VietNamNet

 

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 1/9, Công an xã Đồng Hướng nhận được tin báo về việc phát hiện một cháu bé khoảng 6-8 tuổi đang bị lạc trên địa bàn. Cán bộ Công an xã Đồng Hướng đã tiếp nhận cháu bé bị lạc và đưa về trụ sở.

Hy hữu: Bé gái ở Thanh Hóa đạp xe đi lạc hơn 50km sang Ninh Bình - Ảnh 2
Công an xã bàn giao cháu bé cho gia đình - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietnamNet, vào thời điểm tiếp nhận, cháu bé tỉnh táo, có biểu hiện mệt mỏi, hơi kiệt sức do đói.

Các chiến sĩ công an đã động viên, mua bánh mì, sữa cho cháu ăn và nhanh chóng xác minh thông tin để tìm người thân của cháu.

 

Xác định cháu bé tên N.N.Q. ở xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), Công an xã Đồng Hướng đã khẩn trương liên hệ với gia đình và bàn giao cháu bé an toàn cho gia đình tại trụ sở công an xã.

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