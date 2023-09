Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm và xe máy làm 2 cha con tử vong trên Quốc lộ 1.

Theo thông tin từ VOV, vào ngày 2/9, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe khách và xe máy trên Quốc lộ 1, khiến hai cha con tử vong.

Cụ thể, tối ngày 1/9, xe khách giường nằm lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ tỉnh Đồng Nai ra ngoài Bắc. Khi đến khu vực xã Xuân Phú thì bất ngờ va chạm với xe máy do một người đàn chở con khoảng 6 tuổi băng qua đường. Cú va chạm mạnh đã khiến hai cha con tử vong tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Đầu xe máy bể nát - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ụ tai nạn khiến giao thông qua đây ùn tắc cục bộ. Ngay sau đó, CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bước đầu Công an xác định, hai nạn nhân tử vong là cha con, ngụ tại địa phương.

Nguyên nhân khiến người đàn ông mắc kẹt trong ống cống dẫn đến tử vong Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị này đã tìm thấy thi thể nạn nhân C.V.Đ bị mắc kẹt trong ống cống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/va-cham-voi-xe-khach-cha-va-con-gai-6-tuoi-tu-vong-thuong-tam-613787.html