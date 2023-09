Ngôi nhà nứt toác sau vụ nổ bình ắc quy, 2 bố con bị bỏng nặng ở Hải Phòng

Người dân xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng phát hiện vụ cháy tại bãi phế liệu ô tô cũ hỏng ở khu vực Cầu Sẽ thuộc địa bàn xã Mỹ Đức.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào lúc 10h30 ngày 1/9, Công an huyện Tiên Lãng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ nổ xảy ra tại nhà ông Ngô Văn Phú, thôn Ngọc Đông, xã Tiên Thanh. Lực lượng PCCC Công an huyện đã phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC Công an TP Hải Phòng tiến hành dập lửa, cứu hộ.

Tiếng nổ lớn tại nhà ông Phú đã làm rung lắc các nhà lân cận và khiến cho gạch vữa rơi xuống chặn lối ra vào hiện trường. Sau tiếng nổ, ngôi nhà bốc cháy.

Thời điểm xảy ra cháy nổ, trong nhà có anh Ngô Văn Phú (SN 1994) và con trai là Ngô Gia Phúc (SN 2019). Hai bố con may mắn thoát ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng.

Đến khoảng 11h, đám cháy được cơ quan chức năng dập tắt hoàn toàn, ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do nổ bình sạc ắc quy.

Sau tiếng nổ, bức tường của căn nhà nứt toác - Ảnh: VietNamNet

Vụ nổ làm đồ đạc trong nhà vỡ nát - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VOV, vào khoảng 10h40 ngày 2/9, người dân xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng phát hiện vụ cháy tại bãi phế liệu ô tô cũ hỏng ở khu vực Cầu Sẽ thuộc địa bàn xã Mỹ Đức.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP Hải Phòng) phối hợp Công an huyện An Lão khẩn trương dập lửa và nhanh chóng khống chế được đám cháy. Ban đầu xác định, diện tích cháy khoảng 80m2; vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Cháy ngôi nhà sàn bằng gỗ tại chân cầu Giá - Ảnh: VOV

Công an huyện An Lão (TP Hải Phòng) đang điều tra nguyên nhân và thống thiệt hại do vụ cháy.

Bé trai 3 tuổi được chiến sĩ PCCC ôm cứu ra khỏi đám cháy ở Phan Thiết đã tử vong Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận xác nhận, bé T.Q.T. (3 tuổi), nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy tiệm sửa xe ở Phan Thiết đã tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoi-nha-nut-toac-sau-vu-no-binh-ac-quy-2-bo-con-bi-bong-nang-o-hai-phong-613915.html