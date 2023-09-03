Anh Hoàng Tấn Sang thường trú thôn 8, xã Nhân Đạo đi Nhân Cơ về phát hiện có 1 em bé sơ sinh trong bịch ni lông, bị bỏ ngay ngã ba.

Theo thông tin từ báo Đắk Nông, vào sáng 2/9, Hội LHPN cùng cán bộ tư pháp, Hội Nông dân, Công an xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'lấp xác minh và chứng kiến đại diện Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp giao bé sơ sinh bị bỏ rơi cho vợ chồng chị Phùng Thị Thành - Hoàng Tấn Kiệt tạm thời chăm sóc bé trong thời gian nằm viện và tìm người thân. Cụ thể, khoảng 23h đêm 1/9, tại ngã ba Cù Chỏ, đường vào thôn 3 xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'lấp, anh Hoàng Tấn Sang thường trú thôn 8, xã Nhân Đạo đi Nhân Cơ về phát hiện có 1 em bé sơ sinh trong bịch ni lông, bị bỏ ngay ngã ba.

Anh Sang mang về nhà cùng chị dâu đưa đi Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp và đã báo cho Công an xã Nhân Đạo. Vợ chồng chị Phùng Thị Thành và Hoàng Tấn Kiệt tạm thời chăm sóc bé trong thời gian nằm viện và tìm người thân - Ảnh: Báo Đắk Nông Trước đó, theo thông tin từ báo Công Lý, một sự việc tương tự cũng xảy ra vào ngày 28/8, thông tin từ UBND xã Kim Tân (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) xác nhận, trên địa bàn xã vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà một hộ dân.

Sự việc được người dân phát hiện lúc hơn 2h sáng ngày 27/8 trước cổng nhà ông Nguyễn Văn Trường trú xóm 11, xã Kim Tân, huyện Kim Sơn. Thời điểm trên, gia đình ông Trường đang ngủ thì nghe tiếng khóc của trẻ em. Khi đi ra cổng thì phát hiện một cháu bé sơ sinh, giới tính nữ được quấn trong chăn, đặt trong giỏ nằm trên nền đất. Bên cạnh là một tờ giấy ghi nội dung: “Vì điều kiện hoàn cảnh khó khăn nên con không thể nuôi được bé. Vậy, con xin gửi ai nhặt được bé thì nuôi bé nên người giúp con. Con xin cúi đầu cảm tạ và đội ơn gia đình”. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình ông Trường đã đưa cháu bé vào nhà và cho bú sữa bình. Sau đó, gia đình ông Trường đã báo cáo sự việc với chính quyền địa phương. Hiện lực lượng chức năng đã phát đi thông báo tìm người thân cho cháu bé. Trong thời gian này, gia đình ông Trường vẫn đang nuôi và chăm sóc bé gái. Nếu quá thời gian quy định mà không có người đến nhận con, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục cho gia đình có nhu cầu nhận nuôi đứa trẻ.

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