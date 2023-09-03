Lý do Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên được triệu tập tới phiên xử của bà Nguyễn Phương Hằng

Vào phiên tòa của bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi) ngày 21/9, TAND TPHCM sẽ HĐXX đã triệu tập bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ) cùng chồng là Lê Công Vinh (cựu cầu thủ bóng đá).

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 21/9 sắp tới, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trong phiên tòa này, HĐXX đã triệu tập các ông, bà: Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Nguyễn Phương Hằng), ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ) cùng chồng là Lê Công Vinh (cựu cầu thủ bóng đá), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) và một số người khác đến tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Liên quan tới sự việc trên, một số người thắc mắc tại sao tòa triệu tập những người trên tới tham dự phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. TAND TP.HCM ấn định ngày xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm vào 21/9 - Ảnh: VOV Theo thông tin từ báo Dân trí, hồ sơ vụ án thể hiện, nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên… bị bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm. Mặt khác, quá trình điều tra, ông Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bị cáo Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại về vật chất 43 tỷ đồng do các phát ngôn của bà đã xúc phạm ông.

Bà Phương Hằng khai bản thân có những phát ngôn liên quan đến nghệ sĩ Hoài Linh. Do Đàm Vĩnh Hưng chơi thân với nghệ sĩ Hoài Linh nên ca sĩ này có phát ngôn "xúc phạm" bà trước nên bà có hành động lại. Vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh yêu cầu bà Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất là 30,4 tỷ đồng và bồi thường số tiền 14,9 triệu đồng tinh thần bị tổn thất do các phát ngôn xúc phạm họ. Đối với yêu cầu đòi bồi thường trên, bị cáo Nguyễn Phương Hằng nói chỉ đồng ý bồi thường theo phán quyết của tòa án. Vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh yêu cầu bà Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất là 30,4 tỷ đồng và bồi thường số tiền 14,9 triệu đồng - Ảnh: Internet Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã lợi dụng, sử dụng 12 kênh mạng xã hội livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự nhiều cá nhân như ông Võ Nguyễn Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ, bà Ðặng Thị Hàn Ni (nhà báo, thạc sĩ luật Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập báo Pháp luật TPHCM)… Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai thông tin phát ngôn khi livestream và đăng tải trên Facebook về các cá nhân nêu trên đều do bà này đọc trên Internet, đọc báo và nằm mơ, chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh.

Luật sư kiến nghị tòa công nhận nhà báo Đức Hiển là bị hại trong vụ liên quan đến bà Phương Hằng Mới đây, luật sư Nguyễn Thành Công (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Đức Hiển) gửi đơn kiến nghị xem xét về việc xác định sai tư cách người tham gia tố tụng trong vụ án bà Phương Hằng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-do-am-vinh-hung-thuy-tien-uoc-trieu-tap-toi-phien-xu-cua-ba-nguyen-phuong-hang-613946.html