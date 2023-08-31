Mới đây, luật sư Nguyễn Thành Công (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Đức Hiển) gửi đơn kiến nghị xem xét về việc xác định sai tư cách người tham gia tố tụng trong vụ án bà Phương Hằng.

Theo báo Người Lao Động đưa tin, ngày 31-8, luật sư Nguyễn Thành Công (Đoàn Luật sư TP HCM) - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Đức Hiển trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) cùng 4 đồng phạm bị đưa ra xét xử về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", có đơn kiến nghị HĐXX vụ án này về việc xác định tư cách tố tụng của ông Đức Hiển. Bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử từ ngày 21 đến 22-9 của TAND TP HCM, ông Đức Hiển được triệu tập tới tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Thành Công cho rằng theo khoản 1 điều 62 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 thì ông Nguyễn Đức Hiển đáp ứng đủ các điều kiện để được xác định là bị hại trong vụ án này _ theo báo Tuổi Trẻ. Cụ thể, tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án xác định rất rõ ông Hiển là một trong số các cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về tinh thần (uy tín, danh dự cá nhân) do hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Phương Hằng gây ra. Việc này đã được khẳng định trong rất nhiều tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án như cáo trạng, các kết luận giám định...

Theo luật sư Công, mặc dù được quy định tại chương về các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính nhưng tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được thiết kế để bảo vệ ba đối tượng độc lập nhau là lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức; quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân. Ông Nguyễn Đức Hiển. Ảnh: Báo Người Lao Động. Trong đó, luật sư dẫn chứng, tại bản cáo trạng số 236 ngày 25-4-2023 của VKSND TP HCM xác định "Nguyễn Phương Hằng đã có các phát ngôn thông tin bịa đặt, sai sự thật; có nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân của ông Nguyễn Đức Hiển"_ theo Người Lao Động. Bên cạnh đó, luật sư cho rằng "quyền, lợi ích của cá nhân là một trong những khách thể trực tiếp của tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo quy định tại điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)". Từ những phân tích của mình, luật sư của ông Đức Hiển cho rằng thân chủ của mình đáp ứng đủ điều kiện để được công nhận là bị hại trong vụ án này. "Việc toà án không công nhận tư cách bị hại của ông Hiển mà xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, qua đó gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân ông Hiển" - luật sư nêu. Do đó, luật sư Thành Công kiến nghị HĐXX và chủ toạ phiên toà xem xét, xác định tư cách bị hại đối với ông Đức Hiển trong vụ án.

Bà Phương Hằng chuẩn bị hầu tòa: Thời gian tại ngoại có được tính vào thời gian thi hành án? Ngày 21/9 tới, TAND TP. HCM dự kiến xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm thực hiện.

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