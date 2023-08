Chuyển đơn con trai bà Phương Hằng tố ông Huỳnh Uy Dũng đến Công an TP.HCM: Luật sư nói gì về căn cứ pháp lý?

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 18/7, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã chuyển đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Nguyễn Phương Hằng) có nội dung tố giác ông Huỳnh Uy Dũng (là chồng bà Nguyễn Phương Hằng) đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để giải quyết theo thẩm quyền.

Tháng 5/2023 vừa qua, TAND TPHCM đã thông tin về lịch xét xử bị can Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bị can Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam), Đặng Anh Quân (TS Luật, giảng viên Trường Đại học Luật TPHCM) cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

TAND TPHCM cho biết, trên mạng xã hội truyền thông và báo chí xuất hiện thông tin lịch xét xử bị can Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm vào ngày 01/6/2023. TAND TPHCM dự kiến kế hoạch xét xử từ ngày 1 đến ngày 5/6, quyết định xét xử chưa được tống đạt cho bị cáo và người tham gia tố tụng.