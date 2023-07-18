Diễn biến mới vụ bà Nguyễn Phương Hằng: VKSND Tối cao chuyển đơn tố cáo ông Dũng của con trai bị cáo

Xã hội 18/07/2023 12:01

Ngày 18/7, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao chuyển đơn tố cáo ông Dũng của con trai bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo thông tin từ báo Tiền phong, ngày18/7, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa chuyển đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM, con trai bà Nguyễn Phương Hằng) về việc bỏ lọt tội phạm là ông Huỳnh Uy Dũng trong vụ án liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng tới Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Diễn biến mới vụ bà Nguyễn Phương Hằng: VKSND Tối cao chuyển đơn tố cáo ông Dũng của con trai bị cáo - Ảnh 1
Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Tiền phong

Ông Tuấn cho rằng ông Dũng là người giúp sức tích cực cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội nhưng không bị xem xét, xử lý hình sự. Theo đó, ông Nguyễn Quang Tuấn đề nghị xem xét vai trò đồng phạm của ông Dũng đối với hành vi phạm tội của bà Nguyễn Phương Hằng.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Lao động thủ đô, ngày 17/5/2023, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an có văn bản 974/PC-C01 (P3) chuyển đơn tố giác của ông Nguyễn Quang Tuấn có nội dung tương tự như trên đến Công an TP.HCM.

Ngày 25/5/2023, VKSND TP.HCM tiếp nhận đơn kiến nghị của ông Nguyễn Quang Tuấn, kiến nghị khởi tố và cấm xuất nhập cảnh đối với ông Huỳnh Uy Dũng. Trong đơn “Đề nghị khởi tố”, ông Nguyễn Quang Tuấn cho rằng, ông Huỳnh Uy Dũng có vai trò tổ chức, cùng thực hiện hành vi phạm tội, giúp sức tích cực khi cùng bà Phương Hằng thực hiện livestream xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, như: tham gia chín buổi, giúp tăng độ tin cậy, uy tín, tiếp thêm ý chí cùng bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

Diễn biến mới vụ bà Nguyễn Phương Hằng: VKSND Tối cao chuyển đơn tố cáo ông Dũng của con trai bị cáo - Ảnh 2
Một trong các buổi livestream của bà Phương Hằng trước đây được đăng tải trên mạng xã hộiẢnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo ông Tuấn, ba trợ lý chỉnh máy, giúp bà Hằng đăng bài viết, múa phụ họa đã bị khởi tố. Ông Đặng Anh Quân với hành vi giúp sức tích cực, tăng độ tin cậy, uy tín đã bị khởi tố bắt tạm giam. Tuy nhiên, ông Dũng vẫn chưa bị xử lý...

Trong khi ông Huỳnh Uy Dũng chưa bị khởi tố, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm dự kiến xét xử vào đầu tháng 6/2023 nhưng sau đó Tòa án nhân dân TP.HCM đã trả hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp điều tra làm rõ một số nội dung, trong đó có nội dung cần làm rõ hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng có đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng hay không.

 

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Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên và những người yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường phải kê khai thu nhập hợp pháp, sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân. Nếu là doanh nghiệp phải xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng, đóng thuế thu nhập doanh nghiệp và báo cáo tài chính để làm cơ sở thực hiện bồi thường.

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