Yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường hơn 73,9 tỷ đồng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên phải chứng minh kê khai đóng thuế

Việc xác định thu nhập bị mất, phải là những thu nhập hợp pháp, hợp lệ bị mất, thì người bị thiệt hại, người có yêu cầu bồi thường, doanh nghiệp có giao dịch phải giao nộp chứng cứ. Ngoài ra, có thể thu thập chứng cứ tại các cơ quan quản lý thuế liên quan.

Theo thông tin trên Báo Dân Việt, liên quan đến vụ việc tố tụng trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng , Ngày 23/6, nguồn tin từ TAND TP.HCM cho biết, các cơ quan luật pháp đang xác minh, điều tra, bổ sung những tình tiết mới.Trong đó, có việc yêu cầu phía bị hại đòi bị can Nguyễn Phương Hằng bồi thường thiệt hại phải cung cấp các tài liệu, chứng cứ chứng minh mình bị thiệt hại là có thật.Theo quy định của pháp luật, công dân phải kê khai thu nhập hợp pháp, sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp phải xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng, đóng thuế thu nhập doanh nghiệp và báo cáo tài chính theo kết quả hoạt động kinh doanh.

Đại diện cho phía bị can Nguyễn Phương Hằng cho biết, trong quá trình tham gia tố tụng, phía bà Hằng từng yêu cầu các bên cung cấp các bản hợp đồng, tài liệu giao dịch, chứng từ thanh toán, các phiếu chi, biên nhận tiền, hóa đơn…

Thậm chí, thu thập báo cáo tài chính, chứng từ hay biên lai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng trong thời gian 6 tháng trước thời điểm bị chấm dứt hợp đồng.

Đại diện của bị can Nguyễn Phương Hằng cũng cho biết thêm, đã có văn bản yêu cầu các cơ quan thuế có liên quan, cung cấp các chứng từ, tài liệu về thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân của bà Trần Thị Thủy Tiên, ông Huỳnh Minh Hưng…

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm bồi thường 43 tỉ đồng do những tổn thất mà ông phải gánh chịu. Ảnh: Internet

Bị Phương Hằng cho là ăn chặn tiền từ thiện, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đến ngân hàng sao kê hơn 177 tỷ đồng kêu gọi quyên góp hỗ trợ người miền Trung, tháng 9/2021. Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động trước đó, Công an TP HCM còn ghi nhận các yêu cầu của những bị hại mà bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng 12 kênh mạng xã hội xúc phạm danh dự, uy tín.

Cụ thể: vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Lê Công Vinh yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm bồi thường 45,3 tỉ đồng gồm 30,4 tỉ đồng tổn thất về vật chất và 14,9 tỉ đồng thiệt hại tinh thần.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm bồi thường 43 tỉ đồng do những tổn thất mà ông phải gánh chịu.

Những cá nhân khác như ca sĩ Vy Oanh, nghệ sĩ Hoài Linh,... không đề cập đến yêu cầu bồi thường mà chỉ yêu cầu bà Hằng công khai xin lỗi do phát ngôn xúc phạm trên mạng xã hội.

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm đã bị nghệ sĩ Hoài Linh, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh cùng nhiều người khác tố cáo hành vi sử dụng mạng xã hội xúc phạm danh dự, uy tín, danh dự.

Tuy nhiên, theo thông tin trên VnExpress, tối 7/4, ca sĩ Thuỷ Tiên phủ nhận vợ chồng cô đòi các bị can bồi thường về tinh thần số tiền gần 15 tỷ đồng. "Chắc có sự nhầm lẫn nào đó trong quá trình cơ quan điều tra làm việc với chúng tôi", ca sĩ nói.

Thuỷ Tiên cho biết chỉ yêu cầu bồi thường vật chất - tức thiệt hại kinh tế phía ca sĩ phải chịu từ việc làm của bà Phương Hằng, cụ thể là số tiền mà công ty quản lý đã bị các đối tác nhãn hàng đồng loạt huỷ hợp đồng đã ký. Các bằng chứng đã được luật sư của cô cung cấp cho cơ quan điều tra.

Về lý do livestream hàng trăm lần xúc phạm những người này, bà Hằng cho là bản thân mình bị họ xúc phạm trước.

Bà chủ Đại Nam khai, khi tố cáo bị ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, bị can yêu cầu nghệ sĩ Hoài Linh lên tiếng hỗ trợ mình (vì biết Hoài Linh có mối quan hệ với "thần y" này). Tuy nhiên bà chỉ nhận được sự im lặng từ phía Hoài Linh nên tức giận, livestream bày tỏ quan điểm. Sau đó, do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên mạng bênh vực Hoài Linh, có phát ngôn xúc phạm mình nên bà đáp trả.

Với trường hợp tấn công Vy Oanh, bà Hằng giải thích, nữ ca sĩ trước đó đăng một bài viết mà trong phần bình luận cô trả lời có nội dung "móc máy, xỉa xói" việc bà ủng hộ đất để chính quyền bán lấy tiền phòng chống Covid-19.