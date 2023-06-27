Điều tra bổ sung hành vi 'Làm nhục người khác' đối với bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng bọn

Đời sống 27/06/2023 20:52

Hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng là nguy hiểm cho xã hội, vì vậy, TAND TP Hồ Chí Minh trả hồ sơ điều tra bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm tội “Làm nhục người khác” theo Điều 155 Bộ luật hình sự.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, ngày 27/6, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết, Viện Kiểm sát Thành phố đang thụ lý hồ sơ vụ án bà Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm sau khi Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Trước đó, VKSND TP Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân và Đặng Anh Quân về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 BLHS.

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Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Chính Phủ

Sau khi nghiên cứu cáo trạng và đối chiếu với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, TAND TP đã trả hồ sơ cho Viện KSND TP Hồ Chí Minh để điều tra bổ sung, làm rõ thêm các nội dung trong vụ án nhằm đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Ngoài việc thu thập thêm chứng cứ, tài liệu liên quan đến việc yêu cầu bồi thường của một số cá nhân trong vụ án, đáng chú ý, TAND TP đề nghị VKSND TP và Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cần làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm có dấu hiệu của tội “làm nhục người khác”, hoặc “vu khống” theo Điều 155, Điều 156 bộ luật Hình sự hay không?

Đây là vụ án được dư luận hết sức quan tâm vì trong các buổi livestream của mình, bà Nguyễn Phương Hằng phát ngôn, bình luận về những nội dung có dấu hiệu xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân.

Dẫn tin từ báo Công an Nhân dân, theo ông Vũ Hoàng Long, nguyên thẩm phán TAND TP Cần Thơ – Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ cộng đồng - Hội luật gia Việt Nam, việc Tòa yêu cầu điều tra bổ sung, xem xét vệ tội danh “Làm nhục người khác” của Nguyễn Phương Hằng và các bị can đã thể hiện rõ quyền tư pháp của cơ quan xét xử và tính độc lập trong hoạt động tố tụng theo tinh thần cải cách tư pháp về tính khách quan toàn diện giải quyết vụ án.

Điều tra bổ sung hành vi 'Làm nhục người khác' đối với bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng bọn - Ảnh 2
Bà Nguyễn Phương Hằng tham gia trong một buổi livestream - Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Ông Long nhận định, để phân biệt và xác định chính xác tội phạm, cấu trúc trong Bộ luật hình sự quy định rất chặt chẽ và khách quan thể hiện trực tiếp và nhóm khách thể loại tội phạm bị xâm hại. Hành vi làm nhục người khác của bà Nguyễn Phương Hằng và những người giúp sức là quá rõ ràng, đã “xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người” được quy định tại Chương 14 của Bộ luật hình sự. Đặc biệt, những người bị xúc phạm trực tiếp gồm các văn nghệ sĩ như Hoài Linh, Vy Oanh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Hàn Ni… đều cảm thấy mình bị xâm hại đến danh dự, nhân phẩm nên những bị hại này đã làm đơn tố cáo và yêu cầu Cơ quan pháp luật xử lý các bị can về tội “Làm nhục người khác”.

Cùng quan điểm trên, Luật sư Trương Anh Tuấn (Đoàn luật sư TP Hà Nội) – Giám đốc Công ty Luật TNHH Trường Sơn cho rằng, có thể bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm không hề nhận thức được việc làm của mình phạm vào tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật hình sự. Họ sử dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội làm cách thức thực hiện hành vi phạm tội, cùng với đó là dùng lời nói, cử chỉ chia sẻ, bình luận thông tin về bí mật đời tư của một số văn nghệ sĩ; sử dụng ngôn ngữ thiếu chuẩn mực, sỉ nhục, thóa mạ những người này nhằm mục đích hạ thấp nhân cách, uy tín, danh dự của một số người, làm cho họ cảm thấy nhục nhã, xấu hổ trước người khác.

Hành vi trên là nguy hiểm cho xã hội, cần phải bị lên án mạnh mẽ. Vì vậy, TAND TP Hồ Chí Minh trả hồ sơ điều tra bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm tội “Làm nhục người khác” theo Điều 155 Bộ luật hình sự là có căn cứ, thể hiện tính khách quan toàn diện giải quyết vụ án, nhằm đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.    

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Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên và những người yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường phải kê khai thu nhập hợp pháp, sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân. Nếu là doanh nghiệp phải xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng, đóng thuế thu nhập doanh nghiệp và báo cáo tài chính để làm cơ sở thực hiện bồi thường.

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