Theo thông tin từ VietNamNet, sau một thời gian nghiên cứu hồ sơ, xét thấy vụ án còn có nhiều điểm cần điều tra bổ sung, TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, do bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm thực hiện.

Mặc dù trong đơn tố cáo của 10 bị hại không tố cáo ông Huỳnh Uy Dũng nhưng trong các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng đều có sự xuất hiện của ông Huỳnh Uy Dũng. Tuy nhiên, CQCSĐT và VKSND TP.HCM chưa làm rõ có hay không vai trò đồng phạm của ông Huỳnh Uy Dũng trong vụ án.

Đối với yêu cầu bồi thường của một số cá nhân trong vụ án, do hồ sơ chưa thể hiện đầy đủ chứng cứ nên tòa yêu cầu CQĐT cần bổ sung thêm. Nếu trường hợp không bổ sung thêm tòa sẽ xử lý theo quy định.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại CQĐT - Ảnh: VietNamNet

Cũng theo tòa, ngoài tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân mà VKS đã truy tố đối với bà Hằng và các đồng phạm, căn cứ vào đơn tố cáo của ông Nguyễn Đức Hiển và bà Đặng Thị Hàn Ni, còn có nội dung tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng bịa đặt, thông tin sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân.

Vì vậy, theo TAND TP.HCM, hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm có dấu hiệu của tội Làm nhục người khác, hoặc Vu khống hay không, cũng cần được CQCSĐT, VKSND TP.HCM làm rõ.

Cũng theo thông tin từ báo Tiền Phong, theo nội dung vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm là Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty CP Ðại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Ðại Nam) và Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật, cựu giảng viên) cùng bị Viện Kiểm sát truy tố tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật hình sự.

Một buổi giao lưu của bà Nguyễn Phương Hằng có sự tham gia của ông Huỳnh Uy Dũng - Ảnh: Báo Thanh niên

Bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi liên tục tổ chức các buổi livestream, nói về nhiều nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của các cá nhân. Những đồng phạm là thuộc cấp của bà Hằng, dù không mâu thuẫn với những nghệ sĩ, ca sĩ, cá nhân nêu trên, nhưng do là nhân viên và hưởng lương từ bà Hằng nên liên tục thực hiện các hành vi giúp sức tích cực cho bà Hằng.

Bà Hằng cũng mời tiến sĩ luật, giảng viên Trường Đại học Luật TP.HCM là bị can Đặng Anh Quân, tham gia những buổi livestream nhằm tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của mình. Khi bà Nguyễn Phương Hằng phát ngôn xúc phạm người khác thì ông Đặng Anh Quân cùng tương tác, phát ngôn góp phần cổ vũ bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại CQĐT - Ảnh: Internet

Trước đó, trong thời gian thụ lý vụ án từ Viện KSND TPHCM chuyển sang, TAND TP.HCM đã phân công thẩm phán Bùi Đức Nam là người trực tiếp thụ lý, giải quyết vụ án.

Ngoài ra, TAND TP.HCM cũng đã gửi thông báo cho Viện KSND TPHCM, Trại tạm giam Chí Hòa, bị can và luật sư liên quan, TAND TP.HCM cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng từ chối 8 luật sư bào chữa. Trong thời gian TAND TP.HCM thụ lý vụ án, ông Trần Quang Tuấn (con trai bà Nguyễn Phương Hằng), cũng có đơn gửi các cơ quan tố tụng, nội dung đơn tố giác ông Huỳnh Uy Dũng là đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng.