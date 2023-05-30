Trước ngày xét xử bà Phương Hằng: Bộ Công an chuyển đơn tố giác ông Dũng 'lò vôi' đến Công an TP.HCM

Trước đó, ông Nguyễn Quang Tuấn đã gửi đơn đến Bộ Công an và một số cơ quan chức năng tố giác ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "lò vôi", chồng bà Nguyễn Phương Hằng).

Theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 30/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa chuyển đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Nguyễn Phương Hằng ) đến Công an TP.HCM giải quyết theo thẩm quyền. Thông báo chuyển đơn cũng được gửi đến ông Nguyễn Quang Tuấn.

Trong đơn, ông Tuấn trình bày: "Tôi làm đơn này kính đề nghị các cơ quan pháp luật trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phát hành lệnh phong tỏa, tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Huỳnh Uy Dũng để không bị ảnh hưởng đến quá trình điều tra, xử lý".

Ông Tuấn cho rằng ông Huỳnh Uy Dũng có hành vi đồng phạm với bà Phương Hằng về một số vụ việc. Ông Tuấn cũng cho rằng việc ba trợ lý hỗ trợ, giúp bà Hằng đã bị khởi tố và dấu hiệu đồng phạm của ông Dũng là khá rõ ràng.

Ông Huỳnh Uy Dũng (người thứ hai từ phải qua) trong một buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Dẫn tin từ Zing News, bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, tạm giam từ 24/3/2022. Theo cáo trạng, bà Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, tổ chức nhiều buổi phát sóng trực tiếp (livestream) qua mạng Internet để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập báo Pháp luật TP.HCM), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan.

Bị can Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng khai nhận các thông tin đã phát ngôn về các cá nhân trên là do đọc trên mạng Internet và nằm mơ, chưa được kiểm chứng và không có căn cứ.

Đối với các cá nhân sử dụng kênh YouTube để chia sẻ thông tin liên quan đến Nguyễn Phương Hằng nhằm mục đích "câu like", tăng thu nhập, CQĐT Công an TP.HCM và các đơn vị chức năng liên quan đang xác minh, làm rõ để xử lý.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, tạm giam từ 24/3/2022 - Ảnh: Internet

Công an TP.HCM xác định 3 bị can Nhi, Hà, Tân đã thực hiện các nhiệm vụ đăng tin trên mạng xã hội Facebook về tiêu đề, thời điểm, đường dẫn đến kênh YouTube, TikTok sẽ phát livestream; in các nội dung mà bị can Nguyễn Phương Hằng sẽ phát ngôn, đưa cho bị can Nguyễn Phương Hằng trước các buổi livestream; chuẩn bị, sử dụng các phương tiện, thiết bị điện tử để phục vụ livestream và phát livestream trên các tài khoản mạng xã hội của bị can Nguyễn Phương Hằng.

Ba bị can này còn tham gia dẫn chương trình trong các buổi livestream, thông báo số lượng người xem, đọc các bình luận trên livestream phát trực tiếp...

Đối với bị can Đặng Anh Quân, nhà chức trách xác định ông Quân đã trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng Nguyễn Phương Hằng. Trong các buổi livestream này, Đặng Anh Quân đã phát ngôn, bình luận, cùng tương tác với Nguyễn Phương Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân.

Cũng theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 10/5, TAND TP.HCM ban hành quyết định xét xử vụ án Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo đó, phiên xét xử được ấn định vào ngày 1/6 và kéo dài trong vòng 5 ngày, do ông Bùi Đức Nam làm chủ tọa.

Phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng được ấn định vào ngày 1/6 và kéo dài trong vòng 5 ngày, do ông Bùi Đức Nam làm chủ tọa - Ảnh: Báo Thanh niên

HĐXX cũng cho biết đã triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Nguyễn Phương Hằng), ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ) , bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ) bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo), ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ) cùng chồng là Lê Công Vinh (cựu cầu thủ bóng đá), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đình Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Thị Việt Hà, Nguyễn Đình Kim đến tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm bị truy tố ở khoản 2 điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, với khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù.