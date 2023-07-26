Lời khai của chủ tài khoản về việc xúc phạm bà Phương Hằng xuyên suốt 8 buổi livestream

Cụ thể, ông Trần Văn Sỹ đã sử dụng tài khoản Youtube tên "LS Trần Văn Sỹ" để phát nhiều buổi ghi hình có những phát ngôn cụ thể như sau:

Theo thông tin từ Người Lao Động, Cựu Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Vĩnh Long, bị can Trần Văn Sỹ đã phát 8 buổi ghi hình xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng , ông Huỳnh Uy Dũng và Công ty Cổ phần Đại Nam.

Công an TP HCM kết luận nội dung video nêu trên có thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam vi phạm tại điểm d khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng.

"NPH sử dụng chất kích thích để chửi bới nghệ sĩ cho đã miệng" đăng ngày 15-8-2021; "Công ty Cổ phần Đại Nam và hoạt động phòng chống rửa tiền" đăng ngày 5-9-2021 và "Chính quyền tỉnh Bình Dương có đè đầu cưỡi cổ Công ty Cổ phần Đại Nam?" đăng ngày 10-9-2021.

Ngoài ra, ông Trần Văn Sỹ còn có nhiều video khác có nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của bà Nguyễn Phương Hằng; có nội dung sai sự thật, xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam và xâm phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Trong 8 buổi ghi hình, ông Trần Văn Sỹ đã có những phát ngôn nói đến thông tin cá nhân đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng.

Bà Phương Hằng trong 1 buổi livestream đấu tố nghệ sĩ - Ảnh: PLO

Ông Sỹ nói rằng ông căn cứ vào các buổi ghi hình do bà Nguyễn Phương Hằng đã phát trực tiếp trước đó, căn cứ vào các văn bản pháp luật, các bài báo điện tử chính thống đã đăng về thông tin cá nhân đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng.

Do đó ông Sỹ nhận thức rằng không cần sự đồng ý của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, không cần kiểm chứng lại để xác định đúng hay sai, không cần đăng đường dẫn nguồn thông tin vì bị can Sỹ không có chia sẻ nguyên văn bài báo và không cần sự chấp thuận của các cơ quan báo chí đã đăng bài.

Ông Sỹ khai nguyên nhân có những phát ngôn là vì bà Hằng đã có những phát ngôn nhục mạ nghệ sĩ, báo chí, đòi phong sát giới nghệ sĩ, có những lời lẽ trái với thuần phong mỹ tục nên bị can Sỹ có ý thức trách nhiệm góp tiếng nói làm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của bà Hằng.

Đối với ông Dũng là người thường hay ghi hình cùng bà Hằng đã có những phát ngôn liên quan. Đối với Công ty Cổ phần Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu là do bà Hằng yêu cầu các nghệ sĩ sao kê tài khoản ngân hàng liên quan đến việc từ thiện nên bị can Sỹ đã có những phát ngôn liên quan.

Ông Trần Văn Sỹ - Ảnh: Người lao động

Liên quan đến vụ việc, trước đó, theo nguồn tin từ TTXVN, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đối với bị can Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, cựu nhà báo) và bị can Trần Văn Sỹ (66 tuổi, luật sư).

Theo kết luận điều tra, từ tháng 9/2021 đến tháng 2/2022, bị can Đặng Thị Hàn Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook "Nhà Báo Hàn Ni;” bị can Trần Văn Sỹ sử dụng tài khoản YouTube “LS Trần Văn Sỹ” để đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, nhằm xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của ông Huỳnh Uy Dũng (61 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam) và vợ là Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam), xâm phạm lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Từ đó, Nguyễn Phương Hằng làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng.