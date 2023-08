Bà Phương Hằng chuẩn bị hầu tòa: Thời gian tại ngoại có được tính vào thời gian thi hành án?

Như vậy, trong vụ án trên có 3 bị can được tại ngoại. Thời gian tại ngoại có được tính vào thời gian thi hành án?

Liên quan đến phiên tòa xét xử vụ bà Phương Hằng sắp tới vào ngày 21/9, dẫn tin từ An ninh Thủ đô, hiện nay bà Nguyễn Phương Hằng và ông Đặng Anh Quân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam. Ba người còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù, cứ 1 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 1 ngày tù.

Theo quy định trên, thời gian được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt tù gồm thờ gian tạm giữ, tạm giam. Do đó, thời gian tại ngoại sẽ không được tính vào thời gian chấp hành hình phạt tù.

Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 121 Bộ luật TTHS 2015 nêu rõ, trong thời gian được bảo lĩnh tại ngoại chờ thi hành án, bị can, bị cáo cần có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan;

Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội; Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật;

Không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; Không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này.

Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm một trong những nội dung trên sẽ bị tạm giam. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận bảo lĩnh để bị can, bị cáo vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị phạt tiền.

Bà Phương Hằng trong 1 buổi livestream - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, dẫn tin từ VnExpress, tham gia phiên tòa có hơn 10 luật sư, trong đó bà Hằng có một người bào chữa là Hồ Nguyên Lễ. Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, đồng phạm của bà Hằng, có 3 luật sư.

Tòa triệu tập 12 người với tư cách có quyền, nghĩa vụ liên quan gồm ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng) và 10 người bị bà Hằng xúc phạm là nghệ sĩ Hoài Linh; ca sĩ Vy Oanh, Ðàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên; nhà báo Đặng Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập Báo Pháp luật TP HCM); bà Lê Thị Giàu; Trương Thị Việt Hà và Đinh Thị Lan.

Trước đó, hồi tháng 6, TAND TP HCM dự kiến đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ ông Huỳnh Uy Dũng có hay không đồng phạm với vợ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra và VKS giữ nguyên quan điểm xác định hành vi của ông Dũng "không đủ yếu tố cấu thành tội phạm".

Cáo trạng xác định, bà Hằng đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để livestream, phát ngôn xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của hàng loạt người. Quá trình điều tra, bà Hằng thừa nhận các thông tin chưa được kiểm chứng, làm vậy vì những người này đã phát ngôn xúc phạm mình, người thân và quỹ từ thiện do bà thành lập.

Trong nhiều buổi livestream, bà Hằng mời tiến sĩ luật Đặng Anh Quân tham gia với vai trò cố vấn pháp lý để tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của mình. Khi bà Hằng phát ngôn xúc phạm người khác thì ông Quân tương tác, hùa theo.

Cơ quan công tố xác định, ông Quân đã tham gia livestream cùng bà Hằng 11 buổi (từ tháng 10/2021 đến 3/2022) với mục đích "muốn an ủi và thấu hiểu bà Phương Hằng". Những người còn lại được giao nhiệm vụ lập nhiều tài khoản TikTok; trang Fanpage để thông báo lịch livestream, đặt máy quay, phát sóng trực tiếp, đăng tải bài viết lên các kênh...

Được xác định là bị hại trong vụ án, vợ chồng Thủy Tiên yêu cầu bà Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất vật chất là gần 31 tỷ đồng, đề nghị cơ quan tố tụng kê biên tài sản của bà Hằng tại TP HCM để đảm bảo thi hành án.

Nữ đại gia Đại Nam tại thời điểm bị tạm giam - Ảnh: Người Lao Động

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đòi bồi thường về vật chất hơn 43 tỷ đồng. Nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Đức Hiển, bà Lê Thị Giàu, Trương Thị Việt Hà không đòi bồi thường, chỉ yêu cầu bà Hằng cùng đồng phạm xin lỗi do có các phát ngôn xúc phạm. Nhà báo Hàn Ni yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Riêng bà Đinh Thị Lan không yêu cầu.

Ngoài vụ án này, Công an TP HCM cũng bắt tạm giam nhà báo Ðặng Thị Hàn Ni, luật sư Trần Văn Sỹ về cùng tội danh, sau khi xác minh đơn tố giác tội phạm của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Hằng. Họ bị cáo buộc cố ý đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên YouTube với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư. Các nội dung đăng tải trên đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, xâm phạm quyền cơ bản của công dân.