TAND TP.HCM ấn định ngày xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm vào 21/9

Đời sống 30/08/2023 11:47

TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa từ ngày 21/9 và dự kiến kết thúc vào ngày 22/9 tại trụ sở TAND TP.HCM (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1) và triệu tập nhiều người có liên quan.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ đưa tin trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam), ông Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật, giảng viên đại học), ông Huỳnh Công Tân (trưởng phòng truyền thông Công ty cổ phần Đại Nam), bà Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty cổ phần Đại Nam) bị Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.

TAND TP.HCM ấn định ngày xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm vào 21/9 - Ảnh 1
Bà Nguyễn Phương Hằng trước khi bị bắt. Ảnh: Internet.

Theo quyết định xét xử, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa từ ngày 21-9 và dự kiến kết thúc vào ngày 22-9 tại trụ sở TAND TP.HCM (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1).

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là ông Bùi Đức Nam, thẩm phán dự khuyết là ông Nguyễn Tuấn Anh. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM là ông Đinh Quốc Dũng, Nguyễn Quang Duyệt, Võ Thành Đủ.

Theo báo Dân Trí, Bà Nguyễn Phương Hằng có 1 luật sư bào chữa là ông Hồ Nguyên Lễ. Ông Đặng Anh Quân có 3 luật sư là ông Nguyễn Ngọc Lâm, ông Nguyễn Tri Thắng và bà Lê Thị Quỳnh Anh.

Ông Huỳnh Công Tân, bà Nguyễn Thị Mai Nhi và bà Lê Thị Thu Hà không có luật sư bào chữa.

TAND TP.HCM ấn định ngày xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm vào 21/9 - Ảnh 2
Bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm sẽ hầu tòa vào ngày 21/9 sắp tới. Ảnh: Dân Trí.  

Bên cạnh đó, tòa án cũng sẽ triệu tập ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (cựu nhà báo - luật sư, thạc sĩ luật Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM), bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà, ông Huỳnh Uy Dũng (chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Đại Nam), ông Nguyễn Đình Kim đến tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Phiên tòa dự kiến kéo dài hết ngày 22/9.

NÓNG: Hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm

NÓNG: Hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm

Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng để truy tố ra trước TAND TP.HCM đề nghị xét xử bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm.

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