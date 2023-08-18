NÓNG: Hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm

Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng để truy tố ra trước TAND TP.HCM đề nghị xét xử bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 18/8, Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng vụ án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", và truy tố ra trước TAND TP.HCM để xét xử bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm. Truy tố Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm - Ảnh: VOV Trước đó, ngày 31/5, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ cho Viện KSND TP.HCM, đề nghị điều tra bổ sung 3 nội dung, trong đó đáng chú ý là 2 yêu cầu làm rõ hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại Nam) có đồng phạm với Nguyễn Phương Hằng hay không, khi có những lần ông Dũng cùng tham gia các buổi livestream ở Công ty cổ phần Đại Nam, ở nhà; đề nghị làm rõ hành vi có dấu hiệu làm nhục, vu khống người khác theo điều 155, điều 156 bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, quá trình điều tra bổ sung, Công an TP.HCM giữ nguyên quan điểm đối với vụ án. Về hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng, Cơ quan CSĐT xác định chưa đủ cơ sở cấu thành tội phạm. Cũng theo cáo trạng, Viện KSND TP.HCM có cùng quan điểm với Cơ quan CSĐT về hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng chưa đủ cấu thành tội phạm. Hiện cáo trạng vụ án đã được Viện KSND TP.HCM tống đạt cho các bị can trong vụ án.

Bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng trong một buổi giao lưu - Ảnh: Báo Thanh Niên Theo thông tin từ VTC News, dựa vào hồ sơ vụ án, từ khoảng tháng 3/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân, gồm: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (nhà báo, luật sư Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM), bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà. Các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty cổ phần Đại Nam), dù không có mâu thuẫn với những cá nhân trên, nhưng do là nhân viên và hưởng lương của Nguyễn Phương Hằng nên liên tục thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bị can Hằng. Bên cạnh đó, để tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của mình, Nguyễn Phương Hằng mời Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật, giảng viên đại học) tham gia vào buổi livestream của mình. Khi bị can Hằng phát ngôn xúc phạm người khác thì Đặng Anh Quân tương tác, phát ngôn về nội dung liên quan. Bị can Đặng Anh Quân đã góp phần cho bị can Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

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