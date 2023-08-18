Giải cứu bé gái 15 tuổi bị ép làm nhân viên quán karaoke ở Hà Nội

Đời sống 18/08/2023 10:55

Công an xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ nhận được tin báo của gia đình ông Hầu A L., SN 1958 về việc con gái ông là Hầu Thị L., SN 2008, trốn gia đình đi Hà Nội làm thuê nhưng bị giữ.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 13/8, Công an xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ nhận được tin báo của gia đình ông Hầu A L., SN 1958 về việc con gái ông là Hầu Thị L., SN 2008, trốn gia đình đi Hà Nội làm thuê nhưng bị giữ, quản thúc trong phòng với mục đích đưa đi làm việc tại các quán hát karaoke.

Trước đó, ngày 12/8, cháu L. xuống TP Lai Châu bắt xe khách đi Hà Nội. Tuy nhiên, gia đình không liên lạc được. Một ngày sau, cháu L. thông tin cho gia đình việc mình đang bị quản thúc cùng 14 người khác tại tỉnh Bắc Giang.

Công an xã Pu Sam Cáp đã hướng dẫn cháu L. định vị và gửi thông tin về. Xác định nạn nhân đang ở thị trấn Đô Đốc, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, Công an xã Pu Sam Cáp đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Sìn Hồ nắm và trao đổi với Công an huyện Lục Nam phối hợp xác minh.

Giải cứu bé gái 15 tuổi bị ép làm nhân viên quán karaoke ở Hà Nội - Ảnh 1
Công an xã Pu Sam Cáp và chính quyền xã bàn giao cháu L. cho gia đình - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Lục Nam đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phân công cán bộ truy tìm. Đến 15h ngày 14/8, tổ công tác đã tìm được cháu L. đang bị quản thúc trong một căn  phòng tại thôn Gai, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Sau khi đưa cháu L. về trụ sở, được sự động viên của các cán bộ Công an, cháu L. đã bình tĩnh trở lại và cho biết thông qua Facebook, cháu tìm được một tài khoản tuyển nhân viên phục vụ quán cà phê ở Hà Nội. Khi nhắn tin với tài khoản này thì cháu L. được hướng dẫn bắt xe xuống bến xe Mỹ Đình, sẽ có người đón và trả tiền xe. Khi đến nơi, cháu L. bị đưa đi đến một phòng trọ để quản thúc cùng 7 người khác.

Ngày hôm sau, cháu L. bị các đối tượng đưa đến một địa điểm khác. Tại đây, các đối tượng quản thúc L. cùng 14 người khác. Các đối tượng không cho L. sử dụng điện thoại, yêu cầu phải làm việc 1 năm mới cho về. Tuy nhiên, khi hỏi mọi người, L. biết các đối tượng yêu cầu làm việc cho quán karaoke, không phải bưng bê cho quán cà phê như thông tin ban đầu. Cháu L. đã rất hoảng loạn, nhưng đã tự trấn an và tìm cách nhắn tin cho gia đình để cầu cứu.

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, Công an huyện Sìn Hồ đã chỉ đạo Công an xã Pu Sam Cáp cử cán bộ nhanh chóng đến huyện Lục Nam, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp đỡ, đón cháu L.. Ngày 16/8, đơn vị đã đưa cháu L. về với gia đình an toàn.

Cảm kích trước hành động của cán bộ Công an, Gia đình cháu L. đã gửi thư cảm ơn đến lực lượng Công an đã kịp thời vào cuộc giải cứu cháu an toàn.

Mới đây, Công an tỉnh Lai Châu vừa phối hợp giải cứu 2 thiếu nữ bị sập bẫy “việc nhẹ, lương cao” từ các đối tượng lừa đảo. Chiêu trò của các đối tượng ngày càng tinh vi, phức tạp.

Qua những vụ việc trên, Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo công dân cần tỉnh táo, cảnh giác trước những lời giới thiệu, dụ dỗ tuyển dụng việc nhẹ lương cao, tránh sập bẫy của những kẻ lừa đảo giăng ra.

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