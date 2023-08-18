Tại khu vực dốc đê thôn Mạc Bình (xã Thái Tân), anh Phạm Đình Thành phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi trong làn nhựa.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 5h50 sáng 16/8, tại khu vực dốc đê thôn Mạc Bình (xã Thái Tân), anh Phạm Đình Thành phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi trong làn nhựa với 2 bộ quần áo, 1 bình sữa, 1 hộp sữa bột, bỉm, tã và lá thư viết tay. Trong lá thư có viết cháu bé sinh lúc 5h45 ngày 13/8.

Anh Thành đã đưa cháu bé về gia đình ở thôn Mạc Bình để chăm sóc và thông báo với chính quyền xã Thái Tân.

Cháu bé bị bỏ rơi có sức khỏe ổn định - Ảnh: Báo Lao Động

Lá thư tay đặt trong làn nhựa cùng cháu bé bị bỏ rơi - Ảnh: Báo Hải Dương

Theo thông tin từ báo Hải Dương, bé gái bị bỏ rơi nặng khoảng 3 kg, sức khoẻ ổn định, không dị tật. Hiện cháu bé được giao cho gia đình anh Thành tạm thời nuôi dưỡng.

Xã Thái Tân đã thông báo ai là bố mẹ cháu bé hoặc biết bố mẹ cháu bé là ai liên hệ với UBND, Trạm y tế, Công an xã Thái Tân. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có người thân tới nhận, cơ quan chức năng sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Lời kể của nhân chứng trong vụ người cha tử vong sau khi cứu vợ và 2 con gái bị đuối nước Trên đường đi làm về, anh Nguyễn Tuấn Vũ công tác tại Điện lực Quảng Trạch (Công ty Điện lực Quảng Bình) đã kịp thời phát hiện và cứu sống người bị đuối nước trên sông Gianh, đoạn qua phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-be-so-sinh-4-ngay-tuoi-bi-bo-roi-tai-doc-e-o-hai-duong-610508.html