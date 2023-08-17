Người phụ nữ ở TP.HCM tử vong sau khi tham gia 'trò chơi uống rượu'

Đời sống 17/08/2023 16:17

Vào tối 11/8, chị Phan Thị Mai A. (SN 1993, ngụ phường 26, quận Bình Thạnh) cùng bạn sử dụng dịch vụ tại quán Hongdae. Chị A. đã tham gia vào trò chơi trên và bị ngất tại quán, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, UBND phường Đa Kao, cho biết, địa chỉ trên là địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Monstas (quán Hongdae) do ông Hong Sukho là người đại diện theo pháp luật, trụ sở chính tại A-00.04 khu dân cư đa chức năng tại lô 6-9, số 2, đường số 13, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức.

Qua kiểm tra, xác minh, quán Hongdae không tổ chức thi uống rượu vào tối 11/8. Tuy nhiên, vào thời điểm trên, quán Hongdae có tổ chức trò chơi thử thách uống rượu (game Daebomb, đây không phải là cuộc thi hay sự kiện tổ chức vào một ngày cụ thể và tất cả khách đều có thể tham gia game). Quá trình thu thập thông tin được biết, do khả năng uống rượu của mỗi khách hàng là khác nhau, quán không chủ động khuyến khích, mời chào khách chơi.

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Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo ông Trần Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND phường Đa Kao, vào tối 11/8, chị Phan Thị Mai A. (SN 1993, ngụ phường 26, quận Bình Thạnh) cùng bạn sử dụng dịch vụ tại quán Hongdae. Chị A. đã tham gia vào trò chơi trên và bị ngất tại quán, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi nhận được tin bá - o, Công an phường Đa Kao đã lập hồ sơ ban đầu, ghi lời khai những người liên quan và thu giữ tang vật có liên quan. Tiếp đó, Công an phường Đa Kao phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận 1 bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, đưa nạn nhân về trung tâm pháp y làm rõ nguyên nhân cái chết. Hiện, vụ việc đang được Công an quận 1 điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công an phường Đa Kao đã thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Tường L. (chồng nạn nhân). Đồng thời, UBND phường Đa Kao cũng làm việc, yêu cầu cơ sở trên không được tiếp tục tổ chức trò chơi thử thách uống rượu nhằm tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Người phụ nữ ở TP.HCM tử vong sau khi tham gia 'trò chơi uống rượu' - Ảnh 2
 Chị Phan Thị Mai A. tử vong sau khi tham gia 'trò chơi uống rượu' - Ảnh: Internet

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một trường hợp tương tự xảy ra vào ngày 20/7/2022, bà N.T.L. cùng 5 người phụ nữ khác đi dự tiệc tại nhà một người quen ở xã Tân Hưng. Sau đó, từ 9h cùng ngày đến 13h ngày 21/7/2022, bà L. và 5 người này tiếp tục nhậu. Trong 2 lần nhậu, 6 người đã uống khoảng 5 lít rượu.

Tối 22/7/2022, 3 phụ nữ trong nhóm có biểu hiện nôn ói, khó thở và được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cấp cứu.

Lãnh đạo Công an huyện Cái Nước cho biết do gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên cũng khó khăn trong việc xác định nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên, lực lượng cũng đang tiếp tục triển khai các phương pháp khác để xác định nguyên nhân chính xác.

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