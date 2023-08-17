Thời điểm này, gia đình ông Trần X.L, 50 tuổi, ở phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cùng 2 gia đình trong xóm rủ nhau ra sông Gianh tắm. Một lúc sau, ông L. phát hiện vợ cùng 2 cô con gái bị nước cuốn ra xa nên bơi ra lần lượt cứu được vợ và 1 cô con gái đưa lên bờ. Khi đang bơi ra để cứu người con gái thứ hai, ông L. đã kiệt sức bị nước cuốn trôi.

Theo thông tin từ VOV, vào chiều 16/8, trên đường đi làm về, anh Nguyễn Tuấn Vũ, 30 tuổi, công tác tại Điện lực Quảng Trạch (PC Quảng Bình) phát hiện có người bị đuối nước dưới sông Gianh. Không mảy may suy nghĩ, anh Vũ lao ngay xuống sông giúp đưa người bị nạn vào bờ.

Do vật lộn với dòng nước chảy xiết, khi đưa được người vào bờ thì anh Nguyễn Tuấn Vũ cũng đã bị kiệt sức và được người dân đưa vào khoa hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình để cấp cứu.

Nghe tiếng kêu cứu của mọi người, anh Vũ đã không ngần ngại nhảy xuống dòng nước, bơi ra giữa sông cùng 1 người dân khác để đưa 2 cha con ông L. lên bờ rồi tiến hành sơ cứu bước đầu. Tuy nhiên, ông L. đã tử vong, người con gái được cứu sống. Ông L. là Trưởng Phòng Nội vụ thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Anh Vũ kiệt sức, ngã lăn ra đường, được người dân sơ cứu ban đầu - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, cùng thời điểm này, anh Phan Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Trạch đang đi bộ sau giờ làm, nghe tiếng kêu cứu cũng nhanh chóng lao xuống sông cứu người. Tuy nhiên, triều cường, nước chảy xiết nên anh Hải và anh Vũ không thể đưa được nạn nhân vào bờ. Lúc đó, may mắn có một thuyền của ngư dân đi qua, phát hiện sự việc đã hợp sức hỗ trợ.

Anh Hải cho biết: "Tôi bắt đầu đuối sức, may mắn được người lái thuyền và anh Vũ nỗ lực kéo tôi và nạn nhân lên bờ".

Sau khi đưa nạn nhân lên bờ, anh Vũ hô hấp hà hơi, thổi ngạt cho nạn nhân khoảng gần 10 phút. Sau đó xe cứu thương đến đưa cả Phó Chủ tịch xã cùng nạn nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quảng Bình. Khi xe cấp cứu rời đi, anh Vũ tự đi về nhà. Tuy nhiên do quá đuối sức, anh Vũ ngã lăn ra đường, được người dân trong tổ dân phố sơ cứu và đưa vào nhập viện khẩn cấp.

Anh Phan Thanh Hải buồn bã nhớ lại câu chuyện - Ảnh: Báo Người Đưa Tin

The lời anh Hải, gia đình anh và gia đình nạn nhân ở cùng tổ dân phố, khúc sông mà nạn nhân gặp nạn bình thường rất đông người dân tắm mỗi chiều, không hiểu sao hôm qua không có người. "Khi tỉnh lại, nghe tin anh L. mất, tôi không tin đó là sự thật. Vì khi kéo được anh ấy vào bờ, tôi nghĩ sẽ cứu được...”, anh Hải buồn bã nhớ lại.

Một ngày sau khi sự việc xảy ra, người thân, đồng nghiệp và hàng xóm của ông L. vẫn còn bàng hoàng, xót thương. Theo người dân địa phương cho biết, ông L sống chan hòa, tình cảm và luôn là người chồng, người cha có trách nhiệm với vợ con.

Ông L. có 3 người con gái, con đầu năm nay gần 18 tuổi, nhưng không may bị bệnh nan y; 2 con còn lại một cháu học lớp 9 và một cháu gần 6 tuổi. Vợ anh L. là giáo viên tiểu học.

"Cứ tích cóp được ít tiền, vợ chồng anh L. lại dồn vào chạy chữa bệnh tình cho con gái. Tuy nhiên, bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Hàng ngày, anh L. trực tiếp đưa, đón con gái đi học trên chiếc xe máy cũ. Có lần trên đường, cháu phát bệnh, đánh cha tới tấp giữa đường. Mẹ ruột anh ấy mất gần nửa năm nay, giờ anh ấy cũng bỏ lại vợ con mà đi. Mặc dù là trưởng phòng nội vụ nhưng hoàn cảnh gia đình rất tội. Đến bây giờ, gia đình anh L. vẫn ở trong ngôi nhà cũ, chật hẹp", đồng nghiệp của ông L. bùi ngùi nói.