Người phụ nữ ở Hà Giang bị 'khoắng sạch' 6 tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi mạo danh công an

Cơ quan công an đang vào cuộc làm rõ việc một người phụ nữ trình báo mất hơn 6 tỉ đồng sau khi nghe điện thoại và làm theo hướng dẫn của kẻ giả mạo Công an hướng dẫn làm định danh điện tử.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 17/8, Công an tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị vừa tiếp nhận đơn tố giác của bà H.T.C. (61 tuổi) về việc một đối tượng gọi điện thoại giả mạo là công an hướng dẫn làm định danh điện tử và chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng.

Đối tượng gọi điện thoại để hướng dẫn thao tác định danh điện tử, sau đó nói bà C. nợ xấu tại ngân hàng và yêu cầu phải cung cấp các thông tin để kiểm tra do liên quan đến đường dây tội phạm cần phải xác minh.

Đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại khác gọi điện video đến, mặc trang phục công an và yêu cầu bà C. chuyển toàn bộ số tiền đang có vào tài khoản ngân hàng. Sau đó, đối tượng yêu cầu bà C. tải 1 ứng dụng trên cửa hàng Google Play và nhập các thông tin liên quan đến tài khoản của bà C. vào để xác minh tài khoản. Khi làm theo hướng dẫn xong, bà C. đã bị chiếm quyền sử dụng tài khoản, và mất toàn bộ số tiền hơn 6 tỉ đồng trong tài khoản của mình.

Sau cú điện thoại của người lạ, người phụ nữ trình báo mất 6 tỉ đồng - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, qua trường hợp này, Công an tỉnh Hà Giang khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ.

Những người này có thể tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước và các cơ quan tư pháp, tiến hành tố tụng hình sự để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại hoặc giả danh nhân viên ngân hàng, bưu điện, bảo hiểm, thanh tra, hải quan... yêu cầu nhận tiền, quà bưu phẩm có giá trị lớn hoặc đóng các khoản phí, trả các khoản nợ không xác định.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân... cho bất kỳ ai không quen biết để tránh bị lừa gạt.

Lời kể của nhân chứng trong vụ người cha tử vong sau khi cứu vợ và 2 con gái bị đuối nước Trên đường đi làm về, anh Nguyễn Tuấn Vũ công tác tại Điện lực Quảng Trạch (Công ty Điện lực Quảng Bình) đã kịp thời phát hiện và cứu sống người bị đuối nước trên sông Gianh, đoạn qua phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-o-ha-giang-bi-khoang-sach-6-ty-ong-sau-khi-nghe-cuoc-goi-mao-danh-cong-an-610507.html