Nóng: TAND TP.HCM thụ lý vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và bốn đồng phạm

Đời sống 21/08/2023 17:30

Chiều 21/8, Chánh văn phòng TAND TP.HCM cho biết TAND TP.HCM đã thụ lý vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và bốn đồng phạm. Sau khi thụ lý vụ án, TAND TP.HCM sẽ tiến hành các thủ tục tố tụng tiếp theo.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 21/8, TAND TP HCM cho biết cơ quan này đã tiếp nhận hồ sơ truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) cùng 4 đồng phạm từ VKSND TP HCM và đang tiến hành các thủ tục tố tụng tiếp theo. 

Theo đó, VKSND TP HCM truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". 

Nóng: TAND TP.HCM thụ lý vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và bốn đồng phạm - Ảnh 1
Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Báo Người Lao Động

4 đồng phạm của bà Hằng gồm: ông Đặng Anh Quân (tiến sĩ, cựu giảng viên Trường Đại học Luật TP HCM), Nguyễn Thị Mai Nhi (cựu trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (cựu nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (cựu Trưởng Phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam).   

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, trước đó, ngày 31/5, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ cho VKSND TP.HCM để điều tra bổ sung để làm rõ vai trò của ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Phương Hằng) có dấu hiệu đồng phạm với bà Phương Hằng hay không, do các buổi livestream của bà Hằng đều có sự xuất hiện của ông Dũng. Đề nghị làm rõ hành vi của những người bị truy tố có dấu hiệu làm nhục, vu khống người khác theo Điều 155, 156 BLHS hay không.

Đến ngày 26/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra kết luận điều tra bổ sung và giữ nguyên quan điểm của vụ án. Đối với hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng, CQĐT xác định chưa đủ cơ sở cấu thành tội phạm.

VKSND TP.HCM cũng giữ nguyên quan điểm truy tố. VKS cho rằng hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng chưa đủ cấu thành tội phạm.

Nóng: TAND TP.HCM thụ lý vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và bốn đồng phạm - Ảnh 2
Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội, phát sóng trực tiếp (livestream) để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của các cá nhân, gồm: Ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM).

Để tăng độ uy tín, tin cậy, bị can Nguyễn Phương Hằng còn mời Tiến sĩ Luật, giảng viên trường Đại học Luật TP.HCM Đặng Anh Quân để tham gia livestream. Ông Quân cùng tương tác, góp phần cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

3 bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân là nhân viên và hưởng lương từ bị can Hằng, có hành vi giúp sức tích cực cho bị can Hằng thực hiện hành vi phát ngôn, đăng tải các nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân.

Hiện hai bị can Nguyễn Phương Hằng và Đặng Anh Quân vẫn đang bị tạm giam.

 

NÓNG: Hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm

NÓNG: Hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm

Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng để truy tố ra trước TAND TP.HCM đề nghị xét xử bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm.

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