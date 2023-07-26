Hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm

Theo kết luận điều tra, Cơ quan Điều tra tiếp tục đề nghị truy tố 5 bị can về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015, chứ không phải tội danh khác.

Theo thông tin từ VietnamPlus, cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp tiếp tục đề nghị truy tố 5 bị can về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân." Trước đó ngày 31/5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đề nghị điều tra bổ sung 3 nội dung, trong đó đáng chú ý là 2 yêu cầu làm rõ hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đại Nam) có đồng phạm với Nguyễn Phương Hằng hay không khi có những lần ông Dũng cùng tham gia các buổi livestream ở Công ty Đại Nam, ở nhà...; đề nghị làm rõ hành vi có dấu hiệu làm nhục, vu khống người khác theo điều 155, 156 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, Cơ quan Điều tra tiếp tục đề nghị truy tố 5 bị can về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015, chứ không phải tội danh khác. Cụ thể, từ khoảng tháng 3/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân, gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sỹ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sỹ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (cựu nhà báo-luật sư, thạc sỹ luật Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sỹ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sỹ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh), bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà.

Bị can Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra - Ảnh: VietnamPlus Theo thông tin từ VTV News, đối với các tài khoản MXH chia sẻ thông tin sai sự thật về bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, Công ty CP Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu nhằm mục đích "câu like", Công an TP Hồ Chí Minh cũng đang mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã xác minh tài khoản Facebook Huỳnh Ngọc Thiên Hương có phải do bà Trương Thị Việt Hà sử dụng hay không. Tại cơ quan công an, bà Hà khai có 2 tài khoản Facebook nhưng không liên quan đến tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương. Công an cũng đã triệu tập ông Đàm Ngọc Tuyên để xác minh tài khoản Facebook Đàm Ngọc Tuyên có phải do ông này sử dụng hay không. Tuy nhiên, công an chưa thể làm việc với ông Tuyên do hiện không rõ tung tích ông này ở đâu. Công an TP Hồ Chí Minh cũng triệu tập bà Trương Mỹ Phượng để xác minh việc bà có phải chủ tài khoản Facebook Vô Thường hay không nhưng bà Phượng đã rời khỏi Việt Nam. Cùng với đó, Công an TP Hồ Chí Minh cũng triệu tập bà Đ.T.L, ông P.H.V để xác minh các tài khoản MXH tên Đinh Lan, Lan Đinh, Kim Mao TV, Hoàng Ngọc…

Diễn biến mới trong vụ án Nguyễn Phương Hằng: Rà soát các tài khoản đưa tin sai sự thật nhằm mục đích 'câu like' Đối với các tài khoản MXH chia sẻ thông tin sai sự thật về bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng nhằm mục đích "câu like", Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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