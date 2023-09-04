Sức khỏe hiện tại của người phụ nữ bị chồng chích điện, đâm nhiều nhát vào vùng kín ở Bình Dương

Đời sống 04/09/2023 10:40

Chị N.T.L nhập viện cấp cứu ngày 2/9, trong tình trạng đa chấn thương: Vết thương thấu ngực bụng, thủng lách, thủng đại tràng, thủng cơ hoành, rách thành ruột non. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị vết thương ở đùi, tay, vết thương ở vùng kín (âm đạo).

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào sáng 4/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, vẫn đang điều trị tích cực cho chị N.T.L (39 tuổi), đây là người phụ nữ bị chồng hành hạ dã man, chích điện, đâm vào vùng kín, ở địa bàn phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Chị N.T.L nhập viện cấp cứu ngày 2/9, trong tình trạng đa chấn thương: Vết thương thấu ngực bụng, thủng lách, thủng đại tràng, thủng cơ hoành, rách thành ruột non. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị vết thương ở đùi, tay, vết thương ở vùng kín (âm đạo). Bác sĩ chẩn đoán các vết thương trên do bị đâm gây ra.

Sức khỏe hiện tại của người phụ nữ bị chồng chích điện, đâm nhiều nhát vào vùng kín ở Bình Dương - Ảnh 1
Bà L. đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương - Ảnh: Báo Người Lao Động

Đến sáng hôm nay, bệnh nhân đã thở bằng mũi, tiếp xúc được, tỉnh. gười nhà bệnh nhân, chị N.T.L vẫn đang được chăm sóc đặc biệt. "Sức khỏe của chị em đã hồi phục được phần nào, chị nói được mấy câu về việc bị chồng chích điện rồi đâm. Kiểu như ấm ức quá, mới nói được mấy câu như vậy" - người nhà chị N.T.L thông tin.

Chị N.T.L bị bạo hành đang cấp cứu ở bệnh viện, 2 con nhỏ của chị đang ở phòng trọ và được bà ngoại trông nom.

Sức khỏe hiện tại của người phụ nữ bị chồng chích điện, đâm nhiều nhát vào vùng kín ở Bình Dương - Ảnh 2
Hiện trường vụ người phụ nữ bị chồng chích điện, đâm vào vùng kín, hành hạ dã man - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 3/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ khẩn cấp Hồ Văn Trí (51 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi ngược đãi, bạo hành vợ.

Người nhà bà L. kể lại trong lúc nói chuyện, vợ chồng ông Trí xảy ra mâu thuẫn, cự cãi, nguyên nhân được cho là ông Trí nghi ngờ vợ có người đàn ông khác. Ông Trí đã lấy sợi dây điện cắm vào ổ điện rồi chích vào người vợ. Chưa dừng lại ở đó, ông Trí còn lấy dao đâm nhiều nhát vào bụng, đùi bà L.. 

Nghe tiếng mẹ la hét, người con trai lớn đã chạy xuống can ngăn, đồng thời mở cửa cho mẹ chạy ra ngoài.

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