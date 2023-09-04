Tài xế xe khách bị đột quỵ khi đang lái xe, nhưng vẫn cố đánh lái để dừng xe an toàn

Đời sống 04/09/2023 06:30

Tài xế N.T.B (53 tuổi) điều khiển xe đang nói chuyện điện thoại, vừa dứt cuộc gọi bỗng có biểu hiện của người bị đột quỵ, tay chân co giật rồi gục xuống vô lăng.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, vào khoảng 8h sáng ngày 2/9, trên chuyến xe khách chạy tuyến TPHCM - Bình Thuận. Nam tài xế điều khiển xe đang nói chuyện điện thoại, vừa dứt cuộc gọi bỗng có biểu hiện của người bị đột quỵ, tay chân co giật rồi gục xuống vô lăng. Chiếc xe lúc này chao đảo, tông sầm vào một vật cản phía trước. 

Thấy bác tài có biểu hiện bất thường, hành khách vội vã gọi cấp cứu. Tuy nhiên trong tình huống cấp bách, mọi người đều bối rối vì không ai nắm bắt được những kỹ năng sơ cứu. Theo thông tin từ nhà xe V.H, nam tài xế đã qua đời vào ngày 3/9.

Đoạn clip sau khi được đăng tải nhận được sự chú ý lớn trên các diễn đàn. Cộng đồng mạng bày tỏ sự tiếc thương, gửi lời chia buồn với gia đình của tài xế xấu số. Bên cạnh đó, dân mạng cũng đồng loạt chia sẻ những bài học sơ cứu người đột quỵ để không bỏ lỡ "thời gian vàng". 

Tài xế xe khách bị đột quỵ khi đang lái xe, nhưng vẫn cố đánh lái để dừng xe an toàn - Ảnh 1
Tài xế đột quỵ trên chuyến xe khách chạy tuyến TPHCM - Bình Thuận - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, đến tối ngày 3/9, nhà xe Vinh Hoa ra thông báo anh N.T.B (53 tuổi) tài xế xe khách tuyến TP.HCM - Bình Thuận bị đột quỵ khi đang lái xe chở khách tại quận 5 (TP.HCM) đã qua đời và được đưa về quê nhà tại thị xã La Gi an táng.

Nam tài xế bị đột quỵ tên N.T.B, thuộc nhà xe Vinh Hoa, chuyên phục vụ tuyến TP.HCM - Thị xã La Gi (Bình Thuận).

Đã có rất nhiều lời chia sẻ, bày tỏ tiếc thương sâu sắc của đồng nghiệp, hành khách đi xe thường xuyên đối với tài xế lái xe thân thiện.

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