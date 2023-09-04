Đi cùng bố ra suối chơi, bé gái 3 tuổi rơi xuống suối tử vong thương tâm

Đời sống 04/09/2023 10:05

Sau những nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể cháu bé 3 tuổi đuối nước ở ngầm Pác Làng, xã Điềm He.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào sáng 4/9, UBND xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn xác nhận, sau những nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể cháu bé đuối nước ở ngầm Pác Làng, xã Điềm He.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 2/9, ông Hoàng Văn Phát trú thôn Pác Làng, xã Điềm He đưa con gái là H.T.N.Y, sinh năm 2021 ra ngầm Pác Làng để chơi, trong lúc bất cẩn không may cháu bé đã rơi xuống dòng nước.

Đi cùng bố ra suối chơi, bé gái 3 tuổi rơi xuống suối tử vong thương tâm - Ảnh 1
Khu vực người dân phát hiện cháu bé tử vong - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay khi nhận được tin báo, cấp ủy chính quyền, lực lượng chức năng địa phương cùng người dân tìm kiếm nạn nhân và sau đó đã tìm thấy thi thể trẻ cách vị trí bị mất tích khoảng 1km.

Bà Hoàng Thị Hiếu, Chủ tịch UBND xã Điềm He (huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) cho biết, sau khi tìm thấy thi thể của cháu, lực lượng chức năng đã làm các thủ tục pháp lý cần thiết và bàn giao cho gia đình lo hậu sự cho cháu.

“Trong chiều ngày 3/9, chính quyền địa phương sẽ đến động viên, hỗ trợ gia đình, để lo mái táng cho cháu theo phong tục của địa phương”, bà Hoàng Thị Hiếu thông tin thêm.

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