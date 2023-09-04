Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để thông báo tìm người nhà nạn nhân và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng chức năng xác định nạn nhân là bé gái V.M.T (13 tuổi) - Ảnh: Báo Lao Động

Để tránh xảy ra những vụ tai nạn đuối nước thương tâm, các ngành chức năng, nhà trường cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, các em học sinh, đặc biệt các gia đình có con ở độ tuổi trẻ em tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước ở trẻ em. Phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em cho người dân, nhất là các gia đình có con ở độ tuổi thiếu niên, nhi đồng.

Trong đó, giải pháp tốt nhất là phải dạy trẻ kỹ năng bơi lội ngay từ nhỏ; hướng dẫn trẻ các nguyên tắc an toàn khi bơi và xử lý tình huống đuối nước. Đặc biệt, cha mẹ cần chủ động hơn trong việc quản lý và đảm bảo môi trường vui chơi an toàn cho trẻ nhằm tránh được những rủi ro tai nạn thương tâm đối với trẻ.

Các nhà trường tích cực giáo dục kỹ năng sống, cách thức thoát hiểm cho các em học sinh để đảm bảo an toàn tính mạng. Hướng dẫn, phổ biến kiến thức kỹ năng về phòng, chống đuối nước trong trường học. Việc phổ biến, hướng dẫn phải đảm bảo đến từng lớp học, từng học sinh, mở đợt cao điểm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh về biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước, nhằm trang bị cho học sinh kiến thức và các kỹ năng xử lý tình huống đuối nước. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn thanh niên, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các chương trình, các lớp dạy học bơi an toàn cho học sinh. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong việc giám sát, quản lý trẻ em trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè.