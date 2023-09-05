Danh tính người đàn ông bất ngờ lao vào giữa đường ray, bị tàu hỏa cán tử vong ở TP.HCM

Đời sống 05/09/2023 06:10

Công an quận Phú Nhuận đang phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường sắt làm một người tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, vào tối ngày 4/9, Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết, lực lượng chức năng đang phối với với đơn vị lien quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh P.P.Đ. (36 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh).

Danh tính người đàn ông bất ngờ lao vào giữa đường ray, bị tàu hỏa cán tử vong ở TP.HCM - Ảnh 1
Ông Đ. đứng giữa đường ray khi thấy đoàn tàu tới - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, khoảng 18h ngày 4/9, tàu hỏa số hiệu SE7, chạy từ ga Hà Nội vào ga Sài Gòn, khi đến gần giao lộ với đường Nguyễn Văn Trỗi (thuộc quận Phú Nhuận) bất ngờ xảy ra va chạm với anh P.P.Đ. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an quận Phú Nhuận đã có mặt để phong tỏa và khám nghiệm hiện trường. Đồng thời trích xuất camera, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh tính người đàn ông bất ngờ lao vào giữa đường ray, bị tàu hỏa cán tử vong ở TP.HCM - Ảnh 2
Hiện trường nơi người đàn ông tử vong - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VietNamNet, về phía tàu hỏa số hiệu SE7, sau khi xảy ra va chạm, tàu hỏa cũng đã dừng lại phối hợp với lực lượng chức năng TP.HCM để xử lý sự việc.

Do vị trí tàu hỏa chạy ngang đường Nguyễn Văn Trỗi, nên khi tàu dừng lại đã khiến cho các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này di chuyển khó khăn, giao thông ùn tắc.

Hiện tại, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được Công an quận Phú Nhuận điều tra, làm rõ.

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