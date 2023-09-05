Giá xăng ngày 5/9: 6 lần tăng liên tiếp, sắp chạm ngưỡng 25.000 đồng/lít

Đời sống 05/09/2023 14:31

Giá xăng trong nước hôm nay được dự báo tăng lần thứ sáu liên tiếp do giá thế giới vẫn trong xu hướng đi lên.

Theo thông tin từ báo Lao Động, kể từ 15h hôm nay (5/9), Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, xăng E5 RON 92 và RON 95 đều tăng.

Nghị định 95/2021/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu quy định, ngày 1.9 là đến kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, do trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước nên sẽ được dời sang ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, tức là ngày 5/9.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, giá mặt hàng xăng đồng loạt tăng. Cụ thể, giá xăng RON 95-III có mức 24.870 đồng (tăng 270 đồng), xăng E5 RON 92 là 23.470 đồng một lít (tăng 140 đồng). Đây là lần tăng giá xăng thứ 6 liên tiếp.

Giá các mặt hàng dầu có loại tăng, có loại giảm. Cụ thể, dầu diesel là 22.640 đồng một lít, tăng 290 đồng. Dầu hỏa có mức giá mới là 22.810 đồng, tăng 510 đồng, dầu mazut giảm 280 đồng, có giá mới là 17.700 đồng/kg.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định không trích lập, cũng không chi sử dụng Quỹ Bình ổn với tất cả mặt hàng xăng dầu.

Giá xăng ngày 5/9: 6 lần tăng liên tiếp, sắp chạm ngưỡng 25.000 đồng/lít - Ảnh 1
Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, những "ông lớn" trong ngành dầu mỏ đang tích cực hỗ trợ giá bằng chính sách cắt giảm sản lượng. Vì thế, đà tăng của giá dầu chưa thấy dấu hiệu dừng lại. Một số nhà phân tích cho rằng, cả Ả Rập Xê Út và Nga có thể rút lại việc cắt giảm bất kỳ lúc nào, thế nhưng nếu thực hiện vội vã giá dầu sẽ giảm trở lại. Và đó là điều mà các "ông lớn" ngành dầu mỏ không mong muốn. 

Trong khi đó, lãnh đạo cấp cao của Công ty kinh doanh hàng hóa toàn cầu Trafigura (Singapore) ngày 4.9 cảnh báo thị trường dầu mỏ dễ bị ảnh hưởng bởi giá tăng đột biến do tồn kho thấp và đầu tư vào các mỏ dầu mới kém. Các thông tin khác cho thấy, nguồn cung dầu thô vẫn sẽ khan hiếm.

Tại thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu chiều nay (5.9) sẽ được áp dụng theo mức giá mới. Do giá dầu thế giới tiếp tục tăng cao, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore cũng tăng nên xăng trong nước chiều nay có thể tăng theo xu hướng của giá xăng dầu thế giới

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