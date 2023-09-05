Sức khỏe của các nạn nhân trong vụ nổ bóng bay tại trường tiểu học ở Thanh Hóa

Đời sống 05/09/2023 16:41

Sau vụ nổ bóng bay trong ngày khai giảng làm nhiều học sinh ở Thanh Hóa đang được điều trị tại bệnh viện, tâm lý và sức khỏe đang dần ổn định trở lại.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Trường tiểu học Yên Phú, huyện Yên Định (Thanh Hoá) cho biết, tại lễ khai giảng nhà trường đã chuẩn bị hai chùm bóng bay để hai bên cánh gà.

 

Sau buổi lễ, học sinh trở về lớp để học những tiết học đầu tiên của năm học mới thì một số học sinh và phụ huynh lên khán đài, nơi có chùm bóng bay để ra lấy bóng chơi. Vào thời điểm này, thầy giáo L.H.C đi qua trên tay cầm thuốc lá, không may va quệt vào làm bóng bay phát nổ. Vụ nổ đã làm 10 học sinh bị bỏng.

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Các bậc phụ huynh chăm sóc con gặp nạn ở Bệnh viên Đa khoa huyện Yên Định - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Lao Động, sau vụ nổ bóng bay trong ngày khai giảng làm nhiều học sinh ở Thanh Hóa bị thương, hiện tại các cháu đang được điều trị tại bệnh viện, tâm lý và sức khỏe đang dần ổn định trở lại.

Theo đó, các em gặp nạn được đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định để điều trị, theo dõi. Nhiều bậc phụ huynh có con gặp nạn cho biết, sau khi nhận được tin gia đình đã có mặt, cùng với nhà trường và chính quyền địa phương đưa các con đến bệnh viện. 

“Ban đầu khi tiếp cận các cháu, nhiều cháu tỏ ra hoảng loạn, bỏng rát ở nhiều vị trí trên cơ thể. Thậm chí, các con còn không thể nói” - chị Hà Thị Hoa (áo đỏ) phụ huynh có con gặp nạn cho hay. 

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Sau vụ nổ bóng bay, hầu hết các học sinh đều bị bỏng phần tay và mặt - Ảnh: Báo Lao Động

Sau khi nhập viện điều trị, những vết bỏng của các học sinh gặp nạn đã được các bác sĩ xử lý, băng bó lại. Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định (Thanh Hóa) đến thăm hỏi các trường hợp học sinh gặp nạn. 

Nổ bóng bay trong ngày khai giảng khiến 7 học sinh tiểu học nhập viện

Nổ bóng bay trong ngày khai giảng khiến 7 học sinh tiểu học nhập viện

Vụ việc nêu trên xảy ra tại Trường Tiểu học xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

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