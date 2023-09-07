Sau khi Đài MBC đưa tin Sở Cảnh sát thành phố Incheon, đã bắt giữ hai nữ tiếp viên trong số bốn thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam vì nghi vấn buôn lậu tinh dầu cần sa, một số hãng hàng không của Việt Nam đã có phản hồi về vụ việc này.

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, đại diện truyền thông hãng hàng không Vietnam Airlines cho hay đang xác minh từ các bộ phận chức năng.

Trong khi đó, hãng hàng không Vietjet Air khẳng định hai tiếp viên trong phản ánh trên không thuộc phi hành đoàn của hãng.

Tương tự, hãng hàng không Bamboo Airlines cho biết hãng có nắm được thông tin này. Hãng đang đợi thông tin xác minh từ cơ quan chức năng và chưa phát ngôn trong thời điểm này. Đại diện các hãng cho hay, đối với các cá nhân vi phạm quy định pháp luật, vi phạm nội quy lao động đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định, đơn vị sẽ không bao che.

Hình ảnh bài báo trên báo Hàn Quốc - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, trang website đài MBC cho biết, Sở Cảnh sát thành phố Incheon, phía tây thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã bắt giữ 2 nữ tiếp viên trong số 4 thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam vì nghi vấn mang ma túy.

Hai nữ tiếp viên bị nghi ngờ giấu cần sa dạng lỏng (tinh dầu cần sa) trị giá 300 triệu won (hơn 5,4 tỷ đồng) trong các hộp đựng mỹ phẩm và mang vào Hàn Quốc từ tháng 4/2023. Khai nhận tại cơ quan cảnh sát, hai nữ tiếp viên cho biết họ chuyển hàng hộ từ Việt Nam sang Hàn Quốc với tiền công khoảng 68.000 won đến 150.000 won (từ khoảng 1,2 triệu đến 2,7 triệu đồng) cho mỗi lần chuyển hàng.

Các nữ tiếp viên cho biết họ chỉ nhận vận chuyển hàng mà hoàn toàn không biết bên trong là cần sa.

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