Vì sao công an TP.HCM không khởi tố chồng bà Nguyễn Phương Hằng?

Ông Huỳnh Uy Dũng (hay gọi ông Dũng "lò vôi"), được triệu tập với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan cùng 10 người khác.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 21/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cụ thể, ông Dũng được triệu tập với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan cùng 10 người khác bị bà Hằng xúc phạm là ông Võ Nguyễn Hoài Linh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên cùng chồng Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà, ông Nguyễn Đình Kim.

Bị can Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Báo Lao Động Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào đầu tháng 6, TAND TPHCM từng trả hồ sơ vụ án để làm rõ vai trò của ông Huỳnh Uy Dũng (chồng của Nguyễn Phương Hằng) có hay không đồng phạm với vợ. Tuy nhiên, sau đó cơ quan điều tra và Viện kiểm sát cùng quan điểm xác định "không có cơ sở xác định ông Dũng đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng". Theo cáo trạng, trong 57 buổi livestream của Nguyễn Phương Hằng, ông Dũng tham gia một buổi vào ngày 31/12/2021 (có nội dung xúc phạm theo đơn tố cáo của nhà báo Nguyễn Đức Hiển), nhưng video thu giữ thể hiện ông Dũng có mặt "sau khi bà Hằng đã chấm dứt việc phát ngôn xúc phạm" ông Hiển.

Ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng trong một lần livestream - Ảnh: Báo Người Lao Động Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội tại nhà riêng ở Quận 3, TPHCM, 27 lần; 12 lần tại Khu du lịch Đại Nam; 7 lần trên ôtô và nhiều lần khác tại Khu Công nghiệp Sóng Thần 3 (Bình Dương). Cáo trạng thể hiện, bị can Phương Hằng đã sử dụng 12 kênh mạng xã hội xâm phạm đến danh dự 9 người gồm: nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, bà Ðặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên và chồng là Lê Công Vinh, bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, ông Nguyễn Đức Hiển. Bị can Nguyễn Phương Hằng khai rằng, những thông tin bà nói trên livestream do nằm mơ, đọc trên mạng, chưa được kiểm chứng. Các buổi livestream của bị can Nguyễn Phương Hằng tại TPHCM nhiều nhất có đến 610.355 lượt xem, 14.000 lượt thích và 5.021 lượt bình luận. Tại Bình Dương, các buổi livestream của bị can Nguyễn Phương Hằng xúc phạm người khác, có người xem nhiều nhất lên đến 926.000 lượt xem, 41.000 lượt thích và 32.000 lượt bình luận

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