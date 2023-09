Vì sao công an TP.HCM không khởi tố chồng bà Nguyễn Phương Hằng?

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 21/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng trong một lần livestream - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội tại nhà riêng ở Quận 3, TPHCM, 27 lần; 12 lần tại Khu du lịch Đại Nam; 7 lần trên ôtô và nhiều lần khác tại Khu Công nghiệp Sóng Thần 3 (Bình Dương).

Cáo trạng thể hiện, bị can Phương Hằng đã sử dụng 12 kênh mạng xã hội xâm phạm đến danh dự 9 người gồm: nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, bà Ðặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên và chồng là Lê Công Vinh, bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, ông Nguyễn Đức Hiển.

Bị can Nguyễn Phương Hằng khai rằng, những thông tin bà nói trên livestream do nằm mơ, đọc trên mạng, chưa được kiểm chứng. Các buổi livestream của bị can Nguyễn Phương Hằng tại TPHCM nhiều nhất có đến 610.355 lượt xem, 14.000 lượt thích và 5.021 lượt bình luận.

Tại Bình Dương, các buổi livestream của bị can Nguyễn Phương Hằng xúc phạm người khác, có người xem nhiều nhất lên đến 926.000 lượt xem, 41.000 lượt thích và 32.000 lượt bình luận