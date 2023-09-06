Một người ở Gia Lai tử vong sau 3 tháng bị mèo hoang cắn

Đời sống 06/09/2023 10:41

Vào ngày 5/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do bệnh dại tại TP. Pleiku.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 6/9, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ghi nhận 1 ca tử vong do bệnh dại tại TP Pleiku, nâng tổng số ca tử vong do bệnh dại tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai lên 10 ca.

Nạn nhân là anh Đ. (SN 1989, làng O Sơr, xã Ia Kênh, TP Pleiku). Qua điều tra dịch tễ, vào đầu tháng 5.2023, anh Đ. bị con mèo hoang cắn ngay vị trí ngón tay với một vết cắn sâu, chảy máu nhiều.

Con mèo sau khi cắn anh Đ. đã mất tích không theo dõi được. Anh Đ. đã xử lý vết thương bằng nước lã nhưng không tiêm huyết thanh kháng dại, vaccine dại vì điều kiện gia đình khó khăn.

Một người ở Gia Lai tử vong sau 3 tháng bị mèo hoang cắn - Ảnh 1
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do bệnh dại tại TP. Pleiku, nâng tổng số ca tử vong do bệnh dại tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai lên 10 ca - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Gia Lai, đến sáng 25/8, anh Đ. có triệu chứng chán ăn, mệt mỏi, nhức đầu, lo lắng, mất ngủ, ngứa tại vết cắn, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, gào thét. Bệnh nhân được đưa đi khám tại Trung tâm Y tế TP Pleiku, sau đó được chuyển lên Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai). Bệnh nhân được chẩn đoán dại lên cơn nên bệnh viện tư vấn người nhà đưa bệnh nhân về nhà chăm sóc.

Trưa cùng ngày, bệnh nhân được đưa về nhà tại làng O Sơr (xã Ia Kênh) để được cách ly, theo dõi chăm sóc tại nhà. Ngày 2/9, bệnh nhân tử vong.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế TP. Pleiku cũng đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến cộng đồng dân cư về sự nguy hiểm của bệnh dại, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc tiêm phòng vắc xin sau khi bị chó, mèo nghi dại cắn hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn. Đồng thời, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Phòng Thú y địa phương tăng cường công tác quản lý chó, mèo, tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn thành phố, đặc biệt là vùng dịch, vùng có ca bệnh tử vong do dại.

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