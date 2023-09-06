Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, tạm giữ hình và lấy lời khai sự Lê Văn Quấn (SN 1974, ngụ huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào sáng 6/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ nghi phạm Lê Văn Quấn (49 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Quấn là nghi phạm giết nữ chủ quán nhậu ở huyện Gò Công Đông.



Nghi phạm Lê Văn Quấn tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ VietNamNet, tại cơ quan công an, nghi phạm Quấn khai, khoảng 4 năm qua, ông ta và bà L.T.M.L (56 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông), chủ quán nhậu - giải khát có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau.

Trong thời gian này, Quấn đi làm, gửi tiền cho bà L. cất giữ. Đầu tháng 8 vừa qua, do không có việc làm nên Quấn đến quán của bà L. sống.

Quá trình sống chung, nghi phạm Quấn nghi ngờ bà L. ngoại tình. Nghi phạm Quấn giả vờ nói với bà L. sẽ đi làm ăn xa vài ngày mới về, mục đích là để theo dõi người tình.

Khu vực xảy ra vụ án - Ảnh: VietNamNet

Đêm 3/9, nghi phạm Quấn quay trở quán thì phát hiện bên trong có một người đàn ông nên đập cửa. Quấn đi vòng cửa sau, lấy cây kéo đâm nhiều nhát làm bà L. tử vong. Quấn lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Tân Trung, thị xã Gò Công thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Danh tính hai vợ chồng tử vong bất thường trên đường đồi ở Hòa Bình Công an huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cho biết, khoảng 12h50 ngày 4/9, nhận được tin báo của quần chúng phát hiện hai thi thể (một nam, một nữ) tại đường sản xuất đồi Kèo Kìa, xóm Phôn, xã Tân Minh.

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