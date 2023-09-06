Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 5/9, LĐLĐ tỉnh Bình Dương; LĐLĐ TP Tân Uyên và Hội LHPN TP Tân Uyên đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho bà N.T.L. (người phụ nữ bị chồng bạo hành gây thương tích nghiêm trọng tại phòng trọ trên địa bàn phường Khánh Bình, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Sau gần 3 ngày điều trị, bà L. có thể ăn được vài thìa cháo loãng và nói được vài từ, mặc dù đã qua khỏi nguy hiểm nhưng vẫn nằm trong phòng hồi sức để theo dõi thêm.

Tại đây, đoàn đã hỏi thăm bác sĩ về tình hình sức khỏe của bà L.. Theo các bác sĩ, bà L. được đưa tới bệnh viện trong tình trạng sức khỏe yếu ớt, qua kiểm tra bà L. bị tổn thương gan, lá lách, ruột...trên cơ thể có hơn 10 vết đâm nguy hiểm.

Bà L. có thể ăn được vài thìa cháo và nói vài từ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Hoàn cảnh của bà L. rất đáng thương, vừa mới xin việc ở công ty mới, chưa đóng BHXH, nên khi nằm viện cũng không có BHYT, công việc bấp bênh, lại nuôi 2 con nhỏ.

Cũng tại buổi thăm, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã trao hỗ trợ 10 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn; LĐLĐ TP Tân Uyên hỗ trợ 3 triệu đồng; Hội LHPN TP Tân Uyên hỗ trợ 2 triệu đồng, trước đó Hội LHPN tỉnh Bình Dương cũng đã hỗ trợ 1 triệu đồng cho bà L.

Hiện trường vụ người phụ nữ bị chồng chích điện, hành hạ dã man - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, rạng sáng ngày 2/9, Công an phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nhận được tin báo về vụ "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại nhà trọ ở tổ 7, khu phố Long Bình. Nạn nhân là chị N.T.L (39 tuổi, quê An Giang).

Nghi phạm gây ra vụ việc là chồng của nạn nhân tên Hồ Văn Trí (sinh năm 1972, quê An Giang, cùng tạm trú ở phòng trọ tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 2h sáng ngày 2/9, Trí và chị L cùng 2 con nhỏ ngủ tại phòng trọ. Trong lúc nói chuyện trước khi ngủ về vấn đề tiền bạc, sinh hoạt trong gia đình thì cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Trí còn nhắc tên người đàn ông khác và ghen tuông, nghi vợ có người đàn ông bên ngoài.

Cả hai tiếp tục cự cãi. Bực tức, Trí lấy sợi dây điện cắm vào ổ điện chích vào người chị L nhưng sau đó bị chập điện, dây điện văng ra ngoài. Đối tượng tiếp tục lấy con dao khoảng 30cm ở trong bếp rồi đâm nhiều nhát vào vùng bụng, vùng kín của người phụ nữ.