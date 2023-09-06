Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân kèm lời nhắn 'Con ơi, mẹ xin lỗi con nhiều'

Đời sống 06/09/2023 15:25

UBND xã Nghi Vạn cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện bé gái bị bỏ rơi.

Theo thông tin từ VietNamNet, UBND xã Nghi Vạn cho biết, vào gần 5h ngày 6/9, bà Nguyễn Lan (khoảng 40 tuổi) nghe tiếng khóc của trẻ con nên đi tìm xung quanh. Khi ra trước cổng nhà, bà Lan phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong giỏ đồ. Bà Lan đã báo lên chính quyền địa phương.

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân kèm lời nhắn 'Con ơi, mẹ xin lỗi con nhiều' - Ảnh 1
Bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà 1 người dân - Ảnh: Báo Tiền Phong

 

Qua kiểm tra cho thấy, cháu bé bị bỏ rơi là bé gái mới sinh khoảng 7 ngày. Cháu bé sức khỏe bình thường. Trong giỏ đồ, người thân cháu bé để lại một ít quần áo, bình sữa kèm một ít tiền mặt và một mảnh giấy có dòng chữ: “Mẹ con tôi hoàn cảnh. Xin ông bà cô chú nuôi con tôi dùm. Con ơi, mẹ xin lỗi con nhiều. Cảm ơn nhiều”.

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân kèm lời nhắn 'Con ơi, mẹ xin lỗi con nhiều' - Ảnh 2
Ngoài tiền mặt, quần áo, bình sữa còn có mảnh giấy ghi lời xin lỗi và nhờ chăm sóc hộ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sau khi đưa cháu bé vào nhà chăm sóc, gia đình bà Lan đã lên xã Nghi Vạn để báo cáo sự việc để chính quyền xã có hướng xử lý.

Ngoài ra, dựa vào quy định, chính quyền xã sẽ phát đi thông báo tìm người thân cho cháu bé. Sau thời gian quy định, nếu người thân không đến nhận, chính quyền xã sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi theo thủ tục pháp lý.

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