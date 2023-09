Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 6/9 trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Tân Bình, TP Dĩ An (Bình Dương).

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều 6/9, Công an TP Dĩ An tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe đạp điện khiến nữ sinh lớp 8 tử vong tại chỗ.

Cụ thể, khoảng 11h40 trưa cùng ngày, xe đầu kéo biển số 51C-950.21 chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, thuộc phường Tân Bình, TP Dĩ An. Khi tài xế cho xe rẽ phải vào cây xăng thì va chạm với xe đạp điện do em N.T.T. (học sinh lớp 8 trường THCS Tân Bình, TP Dĩ An) điều khiển chạy cùng chiều.

Sau cú va chạm, N.T.T. bị bánh xe đè lên, tử vong tại chỗ. Ngoài ra, cơ quan chức năng cho biết, nạn nhân đang trên đường đi học.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một sự việc tương tự cũng xảy ra vào sáng ngày 6/9, anh Lý Xuân Lộc (39 tuổi, trú xã Bình Hiệp) lái xe máy chở con trai là cháu L.X.P. (11 tuổi, lớp 6 Trường THCS Bình Hiệp) đi học.

Trong lúc đi từ nhà đến trường, tới đoạn quốc lộ 1 qua chợ Bình Hiệp, xe máy do anh Lộc lái va chạm với xe tải (không rõ biển kiểm soát). Vụ việc khiến cả hai cha con ngã ra giữa đường, lúc này một xe container chạy cùng chiều từ phía sau lao đến không kịp xử lý tình huống đã cán hai cha con anh Lộc tử vong.

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn giao thông, vào thời điểm trên anh Lộc chở con trai đi khá chậm.

Chở con đi học trên quốc lộ 1, xe máy của cha con xã đội trưởng Bình Hiệp ngã ra đường vì va vào một xe tải - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Anh Lý Xuân Lộc hiện đang làm xã đội trưởng Xã đội Bình Hiệp. Anh Lộc có hai con và đã ly dị vợ, con trai là cháu P. sống với ba, còn con gái sống với mẹ.

