Vào tối ngày 6/9, đám cháy bất ngờ bùng phát tại tầng cao nhất căn nhà số 31 Đường Láng (Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội).

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào tối ngày 6/9, lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Đống Đa cho biết, vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng 19h30 cùng ngày, tại một ngôi nhà cao 5 tầng và một tum trên đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội).

Tại hiện trường, ngọn lửa bốc cao kèm khói khiến nhiều người dân tỏ ra lo lắng.

Ngôi nhà 6 tầng bỗng phát lửa từ tầng trên cùng, ngọn lửa lan nhanh sau đó mất kiểm soát - Ảnh: VOV

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Đống Đa đã điều xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ tới hiện trường dập lửa. Sau khoảng thời gian ngắn, đám cháy đã được khống chế.

"Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Vụ cháy xảy ra tại khu vực tầng tum của căn nhà 5 tầng, nơi đây để các vật dụng đã cũ. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ", vị lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Đống Đa thông tin.

Ngọn lửa bốc ngùn ngụt từ khu vực tầng tum của ngôi nhà 5 tầng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VOV, ông Bùi Chiến Tới (chủ nhà) cho biết, tầng 6 là nhà kho chứa đồ đạc, tủ quần áo, nguyên nhân ban đầu nghi do chập điện.

Cũng theo chủ nhà, gia đình có 5 người, hiện đã thoát nạn.

Danh tính hai vợ chồng tử vong bất thường trên đường đồi ở Hòa Bình Công an huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cho biết, khoảng 12h50 ngày 4/9, nhận được tin báo của quần chúng phát hiện hai thi thể (một nam, một nữ) tại đường sản xuất đồi Kèo Kìa, xóm Phôn, xã Tân Minh.

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