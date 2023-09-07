Hai bé gái sinh đôi ôm nhau tử vong vì ngủ quên trong thùng đựng đồ chơi

Thế giới 07/09/2023 12:03

Một cặp song sinh đã qua đời do ngạt khí sau khi ngủ quên trong chiếc rương gỗ vốn được dùng để đựng những con thú nhồi bông.

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, dẫn tin từ Daily Mail, sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 25/8 vừa qua tại thành phố Jacksonville, bang Florida (Mỹ). Như thường lệ, cặp song sinh Aurora và Kellan được bố Don Starr đưa lên giường đi ngủ ở phòng riêng dành cho 4 anh chị em.

 

2 đứa trẻ 4 tuổi thức dậy và bày trò nghịch rồi chui vào chiếc rương bằng gỗ dùng để đựng thú nhồi bông. Chúng nằm ngủ quên trong đó và chỉ được phát hiện khi đã tử vong trong trạng thái ôm nhau. 

Hai bé gái sinh đôi ôm nhau tử vong vì ngủ quên trong thùng đựng đồ chơi - Ảnh 1
Kellan (trái) và chị gái song sinh Aurora - Ảnh: Facebook Sadie Myers

Sadie nói về cái chết đột ngột của 2 con trên Facebook: "Tôi và chồng đang phải trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn để cố gắng hiểu điều này… sẽ không nhiều người biết được cảm giác của chúng tôi. Nỗi đau đớn, giày vò đến mức có thể gục ngã, nhưng chúng tôi đang cố gắng hết sức vì các con còn lại của mình".

Sự việc xảy ra tối thứ Sáu tuần trước, khi Sadie đang ở chỗ làm. Chồng cô, Don Starr Myers, đã cho cặp song sinh - Aurora, một bé gái, và Kellan, một bé trai - cùng hai anh trai của chúng đi ngủ đêm. Chị gái của Starr, Deanna Myers, cho biết em trai đi làm vào ban ngày trong khi vợ anh làm việc cật lực vào ban đêm để tránh phải giao con cho người trông trẻ. Gia đình cho hay rạng sáng ngày thứ Bảy, cặp song sinh tỉnh dậy và chơi cùng nhau.

Sadie cho biết hai đứa trẻ vốn rất gắn bó, thường thức dậy vào những giờ bất thường và cô thấy chúng ngủ ở nhiều nơi khác nhau vào buổi sáng với đồ chơi rải rác khắp căn phòng chung. Cặp song sinh đã lấy hầu hết thú nhồi bông ra khỏi rương nhưng vẫn giữ lại một ít để làm đệm. Sadie kể hai đứa trẻ sau đó ngủ thiếp đi trong tình trạng khoác tay nhau. Người mẹ nói cô tin hai con đã chúc nhau ngủ ngon như mọi khi.

Hai bé gái sinh đôi ôm nhau tử vong vì ngủ quên trong thùng đựng đồ chơi - Ảnh 2
Sadie đau đớn khi nghĩ về cái chết của các con - Ảnh: People

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, dẫn tin từ People, Sadie cho biết khi thức dậy vào buổi sáng, cô cảm thấy hơi hoảng sợ vì không thấy hai con trên giường và không nhìn thấy chúng ngay. Cả nhà cuống cuồng chạy khắp nơi gọi hai đứa trẻ. Cuối cùng, một trong hai con trai lớn của họ mở chiếc rương và nhìn thấy cặp song sinh bên trong.

Không biết bi kịch vừa ập đến với gia đình mình, cậu bé cho rằng hai em vẫn còn ngủ. "Mẹ ơi, con tìm thấy hai em rồi. Chúng thật ngốc khi ngủ trong rương đựng đồ chơi", cậu bé nói. Tuy nhiên Sadie nói cô nhận ra ngay rằng cặp song sinh của mình đã ra đi. 

Các nhân viên Sở Cảnh sát Jacksonville đã đến hiện trường nhưng không thể cứu được cặp song sinh. Họ giữ thông tin chi tiết về thảm kịch ở mức tối thiểu để bảo vệ sự riêng tư của gia đình.

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