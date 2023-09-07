Vào 17h45 thứ Sáu ngày 18/8, tại công viên Lane West, Netherton, Marie cố gắng vuốt ve hai con Rottweiler đang dẫn đầu đoàn chó đi dạo và bị chúng tấn công dữ dội. Chủ nhân của những con vật này đã cố gắng hết sức để ngăn chặn nhưng Marie vẫn bị nhiều vết thương nặng ở tay và chân.

Theo VTC dẫn tin từ Mirror, Marie Stevens (40 tuổi, người Anh) qua đời tại nhà riêng ở Brighton-le-Sands ngày 3/9, gần ba tuần sau khi bị hai con chó Rottweiler tấn công.

Trên bảng xếp hạng của Insidedogsworld, chó Rottweiler có độ nguy hiểm đứng thứ 2 trong danh sách 10 loài chó nguy hiểm nhất thế giới, chỉ sau chó Pitbull.

Sau khi vụ việc xảy ra, chủ nhân của hai con chó Rottweiler - người đàn ông 41 tuổi - đã đưa chúng rời khỏi hiện trường. Người chủ khác - một phụ nữ 68 tuổi - ở lại với Marie cho đến khi xe cứu thương đến. Marie được chở đi cấp cứu tại bệnh viện và xuất viện sau đó vài ngày. Tuy nhiên, sau khoảng 3 tuần điều trị, những vết thương nặng nề khiến Marie không qua khỏi.

Cảnh sát đã xác nhận sự việc đáng buồn này và cho biết đang điều tra. Người phát ngôn của cảnh sát cho biết: "Chúng tôi có thể xác nhận một phụ nữ bị thương trong một vụ chó tấn công ở Netherton tháng trước và đã qua đời thương tâm".

Theo CAND, thời gian gần đây, tình trạng liên quan đến thú cưng cắn người, gây bệnh và tử vong được nhắc đến rất nhiều. Vụ chó pitbull cắn chết mẹ ruột của nữ chủ nhà tại Bình Dương mới đây một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối nguy hiểm từ loài chó này. Bà con khu phố, nhân dân khắp nơi vô cùng thương xót cho nạn nhân, một bà cụ đã ngoài 80 tuổi. Đau đớn hơn khi con gái nạn nhân chứng kiến sự việc nhưng cũng không thể cứu được mẹ của mình khỏi hàm răng của con chó.

Chó cắn người tử vong. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, chó pitbull đã tấn công làm tử vong một người trong quán cà phê. Khi chủ lao vào cứu cũng bị con chó cắn bị thương nặng… Còn rất nhiều vụ việc chó tấn công người xảy ra trong thời gian qua, gây phẫn nộ trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội.

Theo thống kê của hệ thống kênh truyền hình National Geographic Mỹ, cho thấy từ năm 2005 đến 2015, loài chó pitbull đã giết chết 232 người Mỹ (tức là trung bình cứ 17 ngày sẽ có một người tử vong vì chó pitbull cắn). Vì lẽ này, nhiều nước trên thế giới đã cấm nuôi giống chó này. Ít nhất đã có hơn 20 quốc gia như Pháp, Ba Lan, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Romania, Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Israel, Singapore... hoặc một số khu vực tại các nước Australia, Áo, Bỉ, Brazil, Trung Quốc, Canada, Nhật Bản đã cấm nuôi giống chó hung dữ, nguy hiểm này.

Những cách phòng chống chó cắn

Theo Lao Động, chó là loài động vật đã thuần hóa và được xem là “người bạn thân thiết nhất của con người”. Tuy nhiên, sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta bị chúng tấn công. Vậy bạn nên làm gì để có cách ứng phó đúng và sau khi bị chó tấn công.

- Ngăn chặn cuộc tấn công của chó

Đừng hoảng loạn. Nếu bạn trở nên kích động và bỏ chạy hoặc kêu thét lên, có thể bạn khiến con chó càng liều lĩnh tấn công, hoặc tệ hơn là khiến bạn trở thành mối đe dọa của nó.

Giữ tư thế cứng và bất động. Khi con chó tiến đến, bạn hãy đứng yên, hai tay để hai bên, tư thế giống như một cái cây, và nhìn lảng đi chỗ khác. Trong nhiều trường hợp, con chó sẽ mất hứng thú và bỏ đi nếu bạn phớt lờ nó.

Không cố bỏ chạy. Hành động bỏ chạy có thể đánh thức bản năng săn mồi của chó. Nó có thể hung hãn đuổi theo bạn dù thoạt đầu chỉ định vui đùa. Hơn nữa, bạn không thể chạy nhanh hơn chó nếu đang chạy bộ. Thậm chí nhiều con chó có thể đuổi kịp ngay cả khi bạn đi xe đạp.

- Đề phòng

Nếu con chó vẫn tỏ ra hung hãn, đồng thời thái độ phớt lờ hoặc xoa dịu không có hiệu quả, bạn phải đối mặt với nó và nghiêm khắc ra lệnh cho nó rút lui.

Chống trả khi chó tấn công. Nếu con chó bắt đầu cắn bạn, bạn phải tự vệ. Đánh hoặc đá vào cổ họng, mũi và gáy của chó làm nó choáng và bạn có thời gian chạy thoát.

Lợi dụng sức nặng của bạn. Dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên con vật, đặc biệt dùng những điểm cứng như đầu gối và khuỷu tay ấn mạnh xuống.

- Xử lý

Nếu bị chó cắn, bạn cần đảm bảo chăm sóc các vết thương ngay lập tức, vì thậm chí chỉ một vết cắn nhẹ cũng có thể gây nhiễm trùng. Thực hiện thủ thuật sơ cấp cứu cho vết cắn do chó tấn công.

+ Nhẹ nhàng ép lên vết thương để cầm máu. Dùng mảnh vải sạch hoặc băng gạc vô trùng. Nếu vết thương chảy máu nghiêm trọng hoặc không cầm máu được sau khi đã được ép nhiều phút, bạn cần tìm sự chăm sóc y tế.

+ Rửa kỹ vết thương. Dùng nước ấm và xà phòng để nhẹ nhàng rửa sạch vết thương.

+ Băng vết thương. Dùng băng y tế cá nhân (cho mọi vết đứt nhỏ) hoặc băng gạc vô trùng cho các vết rách lớn.

+ Xem xét kỹ các dấu hiệu nhiễm trùng như sưng đỏ, ấm, mềm hơn hoặc rỉ mủ. Đến bác sĩ nếu có bất cứ triệu chứng nào xuất hiện.

Phải xác định con chó tấn công bạn có bị bệnh dại hoặc có tiền sử hung hãn không. Gọi cho nhà chức trách ngay sau khi chó tấn công để ngăn chặn con chó đó khỏi làm hại thêm người khác, hơn nữa nó cũng được kiểm tra bệnh dịch.

Nếu bạn bị cắn bởi chó lang thang, chó được xác định có bệnh dại, hoặc chó chảy dãi, thì bạn bắt buộc phải đến bác sĩ ngay lập tức để điều trị phòng ngừa bệnh dại.