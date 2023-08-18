Sau khi người mẹ đã bước vào bên trong, cửa thang máy bất ngờ đóng lại khi 2 con của cô này đang bước theo sau. Bé gái may mắn chui lọt vào bên trong kịp thời, còn cậu em trai đã bị mắc kẹt nửa người ở cửa thang máy.

Theo Dân Trí dẫn tin từ iFeng/Weibo, đoạn clip về tình huống đáng sợ được camera giám sát bên trong một chung cư ở thành phố Nam Ninh (TQ) ghi lại, cho thấy khoảnh khắc 3 mẹ con bước vào thang máy.

Mẹ của cậu bé đã lập tức quay lại khi nghe thấy tiếng hét của con. Cô dùng sức để cạy cửa, đồng thời bấm nút mở cửa thang máy để giải cứu cho con trai mình. Bé gái đi cùng cũng tìm cách bấm nút mở cửa và nút báo động để hỗ trợ mẹ, nhưng mọi nỗ lực vẫn bất thành, cánh cửa thang máy ngày càng siết mạnh vào cơ thể của cậu bé. "Chân tôi tê cứng vì bị cánh cửa đè mạnh, điều này giúp tôi hiểu rằng con trai mình đang chịu đau đớn đến mức nào. Tôi đã cố chịu đau và gồng hết sức mình để cạy cánh cửa ra khỏi cơ thể của con trai", mẹ cậu bé cho biết thêm.

Sau khoảng 30 giây đóng kín, cánh cửa thang máy đã bất ngờ mở trở lại, giúp cô Trình và 2 con kịp chạy thoát ra ngoài. Vụ việc khiến bé trai 2 tuổi bị bầm tím ở đầu, còn cô Trình cũng bị thương ở chân, nhưng không ai bị nguy hiểm đến tính mạng. May mắn thang máy đã không di chuyển trong tình huống này, nếu không mẹ con cô Trình có thể gặp tai nạn nguy hiểm, thậm chí mất mạng.

Bé gái đã nỗ lực cùng mẹ cứu em trai. Ảnh cắt từ clip

Vụ việc đã khiến các cư dân sống tại chung cư lo lắng. Nhiều người cho biết thang máy này thường xuyên gặp trục trặc trong thời gian gần đây. Vụ tai nạn thang máy xảy ra vào ngày 5/8, nhưng chỉ mới được chia sẻ lên mạng xã hội gần đây. Đoạn clip đã nhanh chóng gây sốt và khiến nhiều cư dân mạng rùng mình với một tình huống hết sức nguy hiểm, có thể dẫn đến tai nạn chết người.

Có thể nói, gặp nạn trong thang máy đã không còn là chuyện hi hữu. Theo Thanh Niên từng đề cập, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh hai bà cháu bước vào thang máy chung cư thì bị kẹt. Bé gái bị mắc kẹt bên trong, còn người bà ở phía ngoài cố gắng mở cửa vào với cháu khiến cư dân mạng quan tâm. Theo nội dung đoạn video dài hơn 4 phút ghi lại, khi bị mắc kẹt bên trong, bé gái cố gắng cùng bà mở cửa không được đã liên tục ấn nút mở thang và nút gọi cứu hộ. Người bà từ phía ngoài cũng cố gắng cho tay vào để mở cửa và bị kẹt tay lại.

Hành động bình tĩnh này của bé gái khiến cộng đồng mạng thán phục. Ảnh: Thanh Niên

Thời điểm đó, hai bà cháu vào thang máy ở khu vực tầng 15 thì thang bất ngờ gặp sự số. Sau khi thang bị lỗi, bé gái bị kẹt bên trong cố gắng cùng bà mở cửa không được đã bình tĩnh bấm nút mở cửa và chuông gọi cứu hộ, chứ không ấn nút chọn tầng hay hoảng loạn, khóc lóc.

Ngay sau khi nắm thông tin, kỹ thuật tòa nhà đã có mặt xử lý, đưa bé gái ra ngoài an toàn sau khoảng 10 phút mắc kẹt. Cả 2 bà cháu không bị thương tích.

Bị kẹt trong thang máy, làm thế nào để thoát hiểm?

Theo VTC, sự nguy hiểm của tình huống mắc kẹt trong thang máy dễ gây hoảng loạn, nếu lâm vào tình huống này, bạn phải bình tĩnh và làm những việc cần thiết để thoát hiểm.

Nếu bị mắc kẹt trong thang máy, bạn cần:

- Tìm kiếm sự giúp đỡ

Bạn hãy ấn nút gọi cứu hộ trên bảng điều khiển thang máy. Nút này có hình cái chuông. Nếu thang máy mất điện, bạn không thể dùng cách này, hãy cầu viện bằng cách tạo ra nhiều tiếng ồn nhất có thể để những người bên ngoài biết về tình huống bạn đang gặp phải và giúp gọi cứu hộ. Bạn cũng có thể cởi giày hay dùng vật gì thích hợp mình có, đập vào các bộ phận kim loại trên cửa thang máy để thu hút sự chú ý. Đồng thời, hãy kêu to để gọi mọi người giúp đỡ.

- Chiếu sáng

Nếu thang máy mất điện, để giảm cảm giác căng thẳng và nhìn rõ các nút trên bảng điều khiển, bạn cần tìm một công cụ chiếu sáng. Có thể dùng điện thoại của bạn. Đừng dùng bật lửa bởi nó dễ gây ra cháy nổ và lấy mất lượng oxy hữu hạn, gây nguy hiểm nếu bạn mắc kẹt trong thang máy thời gian dài.

- Gọi ban quản lý tòa nhà

Nếu không thể bấm nút gọi cứu hộ, bạn hãy gọi ban quản lý tòa nhà hoặc tổng đài 114 để được giải cứu. Số điện thoại của ban quản lý tòa nhà thường được dán trên tường thang máy hoặc trên bảng điều khiển.

- Nhấn nút mở cửa trên bảng điều khiển

Nếu thang máy bị kẹt ở một tầng và cửa không mở, bạn lưu ý: Không nhấn nút có số tầng mà bạn muốn tới; thử nhấn nút có số tầng mà bạn đang mắc kẹt. Nếu điều trên không hiệu quả, hãy thử ấn nút "mở cửa".

- Nhấn nút dừng

Trong trường hợp khẩn cấp và bạn không thể chờ tới lúc đội cứu hộ tới, bạn có thể nghĩ cách tự mình thoát hiểm. Hãy nhấn nút "dừng" trên bảng điều khiển. Nếu nó bị kẹt, hãy kéo nó ra và nhấn lại để thang máy không di chuyển trong khi bạn thoát ra ngoài.

- Lên kế hoạch thoát ra

Bạn cần biết chắc rằng thang máy đang không nằm giữa các tầng. Có thể xác định điều này thông qua sự hỗ trợ từ bên ngoài. Những việc cần làm sau đó để thoát cảnh mắc kẹt trong thang máy là:

Dùng sức để mở cửa thang máy.

Kiểm tra lại vị trí của thang máy sau khi cửa đã được mở.

Kéo khóa liên động ở khung cửa để mở cửa hoàn toàn.

Bước ra hoặc nhảy khỏi thang máy xuống tầng bên dưới bạn. Hãy giữ thăng bằng khi chạm đất.

Giúp đỡ những người vẫn đang bị kẹt trong thang máy.