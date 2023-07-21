Trong đoạn video, một người đàn ông mặc áo đen đã dắt theo một nhóm người, cùng xông vào một căn phòng và bắt quả tang tận tay cặp nam nữ đang "ân ái" với nhau trên giường. Chỉ có điều, người phụ nữ trông khá già dặn, khoảng hơn 40 tuổi, còn tình nhân của cô thì lại trẻ măng, chỉ đáng tuổi con.

Mới đây, theo Phụ nữ Pháp luật dẫn tin từ trang 163 (TQ), một đoạn video đã lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội với tiêu đề: "Chồng phát hiện vợ ngoại tình với bạn cùng lớp của con trai, tức giận muốn đánh vợ nhưng con trai lại ngăn cản".

Quá phẫn nộ khi chứng kiến cảnh này, người chồng lập tức lao vào đánh ghen , đấm túi bui vào "kẻ thứ ba" khiến anh ta không kịp trở tay. Bị đám đá liên tục vào người, chàng trai trẻ theo bản năng chỉ biết giơ tay lên chống cự, cố gắng cầu xin trong đau đớn nhưng điều này chỉ càng khiến người chồng thêm hung hăng, tức giận hơn.

Hóa ra, "kẻ thứ ba" lại chính là bạn học cùng lớp với con trai của người phụ nữ. Thấy chồng xông vào bắt quả tang, người phụ nữ cùng tình nhân của cô ta hết sức bàng hoàng, sợ hãi. Cả 2 lập tức tách nhau ra, người phụ nữ mặc váy ngủ nhanh chóng lấy ga giường quấn vào người để che chắn, còn chàng trai trẻ nằm trên giường chỉ mặc độc chiếc quần lót, sững sờ không biết nên làm thế nào.

Lúc này, một chàng trai trẻ khác mặc đồ màu xám đột nhiên xông vào can ngăn. Chàng trai này chính là con của cặp vợ chồng trên, tức bạn học của gã tình nhân. Không đành lòng nhìn thấy bạn mình bị đánh đập tơi tả, người con trai này đã lao đến can ngăn bố dừng lại. Hành động này khiến người chồng sốc nặng vì cứ ngỡ con trai sẽ đứng về phía mình, cùng xử lý kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình họ. Một lúc sau, người chồng lại quay sang trút giận lên vợ, nổi cơn tam bành tát vào mặt cô. Thấy vậy, người con trai lập tức chạy đến bảo vệ mẹ rồi hét lớn: "Sao bố lại đánh mẹ con?".

Câu chuyện chưa có hồi kết. Ảnh: Internet

Nói về chuyện ngoại tình, có vô vàn lí do cũng như các tình huống chẳng thể biết trước được. Theo Tri thức và cuộc sống dẫn tin từ trang Sohu từng đề cập đến tình huống người phụ nữ bị chồng bắt quả tang ngoại tình trong khách sạn Thế nhưng, người vợ lại ra mặt thách thức chồng nhanh chóng rời đi. “Anh ấy không phải là người mà anh có thể động đến”, người vợ vênh mặt quát chồng.

Một video quay cảnh đánh ghen khác chia sẻ trên trang Gia đình và Xã hội: Khi người chồng xông vào phòng ngủ cùng vài người bạn, chứng kiến tận mắt cảnh vợ trần truồng với nhân tình trên giường.

Trong lúc cấp bách, người vợ khiến chồng càng nổi cơn điên hơn khi cố hết sức che chắn cho nhân tình. Thấy vậy, những người bạn của anh này cũng tham gia vào trận đánh ghen, khiến cả hai nạn nhân gào khóc vì đau đớn.

Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta thường đề cập về việc một người ngoại tình có thể gây tổn thương thế nào cho nửa kia mà quên mất việc đó ảnh hưởng đến con cái thế nào.

Theo VnExpress trích dẫn từ chuyên gia tâm lý Neha Anand (Ấn Độ), trẻ không thể hiện cảm xúc công khai khi biết chuyện ngoại tình của cha mẹ nhưng vết sẹo trong tâm hồn chúng tồn tại rất lâu.

Con chứng kiến cha mẹ ngoại tình sẽ như thế nào? Ảnh: Internet

Neha Anand cho rằng, khi một đứa trẻ phát hiện ra cha/mẹ ngoại tình, điều đó sẽ làm thay đổi hoàn toàn la bàn đạo đức của chúng và làm nhầm lẫn tất cả những gì chúng hiểu về hôn nhân.

Nhà tâm lý Neha Anand chỉ ra rằng trẻ chứng kiến mối quan hệ căng thẳng của bố mẹ vẫn có thể bù đắp bằng việc nhìn vào một mô hình gia đình khác, để hiểu rằng không phải cuộc hôn nhân nào cũng tương tự như của bố mẹ. Trẻ cũng cần phải được đón nhận tình yêu thương của bố, mẹ, đại gia đình hai bên... dù những người sinh ra chúng không còn sống bên nhau.

Về phía cha mẹ, ngay cả khi ngoại tình đã xảy ra, hãy cố gắng đừng bao giờ gây gổ với bạn đời trước mặt con cái và khoét sâu nỗi tổn thương của con bằng việc nói đi nói lại chuyện ngoại tình của bạn đời.

Đàn ông có nên đánh ghen?

Chia sẻ trên Gia đình và xã hội, đàn ông ghen khi người khác "động chạm" vào người phụ nữ của họ. Các quý ông luôn mong muốn bạn đời của mình duyên dáng ở chốn đông người để họ được hãnh diện sánh vai nhưng lại rất ghen khi người phụ nữ nhận được nhiều sự quan tâm hay đùa cợt từ những người khác phái. Với bản tính hiếu thắng, họ không thể chấp nhận việc bạn đời chia tay mình để đến với kẻ khác.

Đàn ông khi ghen thường quan sát vẻ ngoài và thời gian biểu của người phụ nữ. Mọi biểu hiện khác với thói quen thông thường đều bị tra hỏi cặn kẽ. Khi phát hiện ra bằng chứng về sự phản bội, phái mạnh đôi khi trở nên hung dữ, bạo lực. Họ chẳng thèm quan tâm nhân tình vợ là ai, nguyên nhân nào đẩy đưa vợ ngã vào vòng tay kẻ khác.

Và khi vợ ngoại tình, chồng đánh ghen thì ai được ai mất?

Khi phát hiện vợ ngoại tình phần lớn các ông chồng đều sẽ lựa chọn bỏ vợ thay vì tha thứ như phụ nữ thường làm. Lá đơn ly hôn chắc chắn sẽ là thứ đang chờ đợi khi các chị lầm đường lạc lối lỡ sa cơ vào kẻ thứ ba.

Không ai lại muốn trở thành nhân vật chính trong một cuộc đánh ghen dã man, khốc liệt cả. Kết cục dường như luôn là sự bất lực và mất mát lớn trong tim người đàn ông, cảm giác tội lỗi và đánh đổ hạnh phúc của người phụ nữ cùng sự ra đi bẽ mặt của người thứ ba.

Dù là trong trường hợp nào đi nữa, ghen tuông chỉ khiến người ta đau khổ, thất vọng về một tình yêu không như mơ ước. Vì vậy, đàn ông khi ghen đều nên tỉnh táo, chớ để ghen tuông làm mờ mắt mà đánh mất chính mình.