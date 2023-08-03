Theo Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, vô sinh nữ là là tình trạng người phụ nữ không có thai tự nhiên được sau 1 năm quan hệ vợ chồng thường xuyên mà không dùng các biện pháp tránh thai nào. Một điều cần lưu ý là khả năng sinh sản của người phụ nữ giảm dần theo thời gian, đặc biệt là sau 35 tuổi.

Chia sẻ trên Báo Tuổi Trẻ, để có khả năng thụ thai tốt, người phụ nữ phải có hoạt động buồng trứng ổn định, chất lượng noãn tốt, không có các bất thường hay bệnh lý ở đường sinh sản, hai vòi trứng hoạt động tốt. Bên cạnh đó, số lượng và chất lượng tinh trùng chồng phải tốt và hai vợ chồng cần giao hợp thường xuyên gần thời điểm phóng noãn. Tuy nhiên, các yếu tố như môi trường sống ô nhiễm, điều kiện sống và làm việc căng thẳng, tuổi có con ngày càng trễ, cùng với các bệnh lý phụ khoa thường gặp làm cho khả năng có thai của phụ nữ ngày càng giảm.

Đăng tải trên Báo Kinh tế đô thị, vợ chồng chị L. kết hôn đã khá lâu nhưng vẫn không có thai, lo lắng đi khám thì bác sĩ cho biết cả 2 vợ chồng đều gặp vấn đề về sinh sản. Mãi sau đó, chị mới có kết quả về việc 'tìm con', như vậy là tận 5 năm chị mới sinh được bé gái đầu lòng. Tuy nhiên, đây còn là trường hợp may mắn. Theo thông tin từ Báo Phụ nữ Thủ đô, một cô gái (TQ) kết hôn sau 2 năm vẫn chưa có thai. Để khiến Tế Muội mau có thai và sinh con trai, mẹ chồng đã xin khắp nơi các bài thuốc bí truyền dân gian về sắc cho cô uống. Mặc dù, cô gái trẻ không biết những loại thuốc này có hữu ích hay không, nhưng cũng không dám làm trái ý mẹ chồng.

Người phụ nữ khó có thai. Ảnh: Internet

3 tháng sau khi uống thuốc mẹ chồng sắc, bụng Tế Muội thực sự bắt đầu lớn dần. Cả gia đình đều vui mừng, tin chắc rằng cô đã mang thai. Mẹ chồng cô vui tới mức còn khoe khắp làng, thậm chí còn nói con dâu mang thai đôi. Đến khi mang thai 9 tháng, cô vẫn không có dấu hiệu sinh nở, sau khi kiểm tra, bác sĩ nói rằng Tế Muội không có đứa con nào trong bụng nhưng có thể có khối u. Tình trạng bệnh ngày càng trở nặng, gia đình quyết định đưa đến bệnh viện chuyên khoa. Tại đây, bác sĩ sau khi kiểm tra cũng khẳng định cô không có thai, bụng chỉ chứa toàn chất lỏng. Nhưng điều nguy hiểm hơn khi nó là một khối u ác tính có thể đã được kích thích bởi việc cô sử dụng thuốc có chứa hormone trong thời gian dài. Lúc này cô đã mang thai 12 tháng.

Điều đáng nói, sau khi nhà chồng biết cô không mang thai, lại còn bệnh ung thư, họ đã quyết định từ bỏ cô. Khi chỉ còn lại 1 mình, cô đã may mắn được bác sĩ đề nghị chữa trị miễn phí. Bác sĩ phát hiện khối u của cô nặng tới 50kg, chiếm toàn bộ khoang bụng. Sau 10 ngày hút dịch, các bác sĩ đã lấy ra được 50.000ml chất lỏng. Tiếp đến, ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng đã được thực hiện, Tế Muội được loại bỏ khối u trong bụng. Sau nhiều lần điều trị, vào ngày 15/1/2010, dạ dày của Tế Muội cuối cùng đã trở lại bình thường và cô đã có thể ăn uống dễ dàng.

Người phụ nữ đã có cuộc sống tốt hơn sau bệnh tình. Ảnh: Internet

Để tỏ lòng biết ơn với các bác sĩ tại bệnh viện, Tế Muội đã bày tỏ mong muốn được ở lại viện với tư cách tình nguyện viên, để giúp đỡ những bệnh nhân ung thư khác giống như mình, và cố gắng đối xử tử tế với những người có hoàn cảnh tương tự.

Kể từ đó đến nay, Tế Muội vẫn thường xuyên tới Bệnh viện Ung bướu Fuda (QC) và trở thành tình nguyện viên. Cô dành cả ngày ở bệnh viện để cung cấp nhiều dịch vụ và hỗ trợ cho các bệnh nhân ung thư khác. Cô mang lại sự thoải mái và sức mạnh cho họ bằng nụ cười và sự ấm áp của mình. Cô cũng dùng những hành động và đóng góp của bản thân để cho những bệnh nhân ung thư thấy họ có thể có một tương lai tươi sáng.

Làm cách nào để phòng ung thư?

Theo bài đăng của bệnh viện Đa khoa Medlatec cho hay, ung thư luôn thật khó lường và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dưới đây là một số cách phòng ngừa ung thư hiệu quả:

+ Không hút thuốc là và hạn chế uống rượu bia

+ Phòng ngừa ung thư bằng chế độ ăn khoa học

Chú ý lựa chọn những thực phẩm tươi ngon, không có chứa chất kích thích.

Ăn đa dạng các loại thực phẩm, ưu tiên rau củ quả, đặc biệt là các loại hạt.

Hạn chế các loại thực phẩm nhiều chất béo, dầu mỡ và muối, nhất là các loại thực phẩm chế biến sẵn.

Hạn chế ăn các loại thịt đỏ.

Nên giữ thói quen ăn chậm, nhai kỹ.

+ Thường xuyên tập thể dục và duy trì cân nặng hợp lý

+ Không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời

+ Tiêm vắc xin đầy đủ

+ Khám sức khỏe định kỳ để phòng ngừa một số bệnh ung thư

+ Tránh những hành động làm tăng nguy cơ ung thư

Nên quan hệ chung thủy, không nên quan hệ với nhiều bạn tình.

Nên dùng bao cao su khi quan hệ tình dục.

Không dùng chung bơm, kim tiêm.