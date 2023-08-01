Trước tiên, chúng ta hãy đi tìm hiểu vì sao 'vùng kín' của nữ giới và cả nam giới có những thay đổi, đặc biệt là mùi hôi. Theo đó, bài đăng trên Bệnh viện Vinmec chia sẻ về nội dung này cho hay, mùi âm đạo là điều mà chúng ta đều cảm thấy khó chịu khi nói về. Tuy nhiên, hiểu rõ về cơ thể có thể giúp bạn xác định điều gì là ‘bình thường’ đối với bạn và giúp bạn giải quyết những khó khăn.

Vùng kín ra khí hư có mùi hôi thường đi kèm với các triệu chứng khác, bao gồm tiết dịch màu trắng xám, nóng rát và ngứa, đây thường là các triệu chứng của một tình trạng gọi là viêm âm đạo.

Thực chất, vùng kín có mùi nhẹ là bình thường. Mùi của vùng kín thường thay đổi trong suốt chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Lượng dịch nhiều nhất, có thể có mùi, thường là giữa chu kỳ. Mùi của vùng kín có thể nặng hơn sau khi giao hợp. Tuy nhiên, mùi khó chịu nồng nặc, đặc biệt là mùi hôi liên tục trong vài ngày và có mùi tanh, có thể là triệu chứng của một vấn đề sức khỏe .

Thức ăn liên quan đến mùi cơ thể như thế nào?

Theo Tuổi Trẻ, mồ hôi nặng mùi do một số nguyên nhân như: di truyền, vệ sinh cá nhân,… và thực tế, những thực phẩm chúng ta ăn, uống cũng ảnh hưởng đến mùi cơ thể.

Theo bác sĩ Đoàn Hồng - Trung tâm Khám và Tư vấn dinh dưỡng, Viện Y học ứng dụng Việt Nam cho biết, thực tế, những thực phẩm chúng ta ăn và uống có thể ảnh hưởng đến mùi cơ thể. Bởi sau khi chúng ta ăn, các chất trong hệ thống tiêu hóa được gọi là enzym sẽ phân hủy protein thành axit amin, chất béo thành axit béo và carbohydrate thành đường đơn (chẳng hạn như glucose) sẽ khiến cơ thể sinh nhiệt dẫn đến đổ mồ hôi.

Việc đổ mồ hôi khi ăn được hiểu như khi chúng ta hoạt động thể thao dẫn tới cơ thể sinh nhiệt.

Thực phẩm có liên quan đến việc tạo mùi nhưng không chắc chắn ở vùng kín. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, theo chia sẻ trên trang Đời sống gia đình, không có nghiên cứu khoa học chính xác nào khẳng định rằng ăn uống có thể làm thay đổi mùi vị của "vùng kín". Miễn là bạn khỏe mạnh, âm đạo sẽ có mùi và vị hoàn toàn ổn nhưng nó sẽ không có mùi thơm như hoa hồng hay kẹo ngọt. Chỉ khi nào nó có mùi tanh hoặc mùi khó chịu khác, chị em mới cần lo lắng vì điều đó có thể liên quan tới bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn, bệnh trichomonas hoặc một số vấn đề sức khỏe khác.

Dù vậy, nhiều phụ nữ vẫn rất quan tâm tới mùi "vùng kín" của họ, và vẫn luôn tin rằng việc ăn uống có thể làm thay đổi mùi. Một nữ phóng viên kiêm nhà văn đã quyết định thực hiện thử thách này cùng bạn trai của mình.

Cô đã quyết định thử ăn một số thực phẩm mà chị em tin sẽ tạo ra mùi lạ cho khu vực riêng tư:

Dứa

Nữ phóng viên Carrie vẫn quyết định ăn hết hơn 453g dứa cắt miếng và uống hết hơn 177ml nước ép dứa. Hai tiếng sau khi ăn (khoảng thời gian đủ để dứa phát huy tác dụng), Carrie đã nhờ bạn trai "cảm nhận" mùi vị vùng riêng tư giúp cô. Kết quả John cho biết anh không cảm thấy có mùi vị thơm như dứa hay vị ngọt của trái cây.

Dứa không tạo mùi như cặp đôi mong đợi. Ảnh: Internet

Tỏi

Tỏi cũng là thực phẩm được nhiều người đồn đại sẽ gây ra mùi khó chịu ở "vùng kín". Để thử nghiệm, cặp đôi đã ăn các món chứa tỏi gấp đôi lượng tỏi ở mỗi món. Sau khi kết thúc bữa ăn đầy hương tỏi, cả hai về nhà và quyết định thử "vị" của nhau. Cặp đôi đều thẳng thắn thừa nhận tỏi không gây ra bất cứ sự thay đổi nào ở "vùng kín" hay ngay cả tinh dịch của người bạn trai.

Măng tây

Măng tây được chứng minh là khiến nước tiểu có mùi nên nó không tránh khỏi nghi ngờ sẽ gây ra điều tương tự với âm đạo. Sau khi thử ăn hơn 283g măng tây hấp với một ít hạt tiêu và nước cốt chanh, 20 phút sau đã 'thử nghiệm'.

Kết quả khiến cả 2 đều bất ngờ so với 2 lần trước, John nói rằng mùi vùng riêng tư của bạn gái có vị "rất xanh", giống như sự kết hợp giữa mùi vị của măng tây và cỏ. Tuy nhiên, anh cũng cho biết đó là mùi không dễ chịu.

Măng tây tạo ra mùi 'xanh' không dễ chịu. Ảnh: Internet

Cà ri

Giống như tỏi, cà ri cũng là món ăn gây mùi mà mọi người thường đồn đại. Nữ phóng viên Carrie cũng đã ăn một cốc rưỡi hỗn hợp cà ri rau củ và chana saagwala (gồm có rau chân vịt, đậu garbanzo và gia vị cà ri). Sáng hôm sau, khi cả hai quan hệ, John đã tiết lộ rằng phía dưới của Carrie có mùi tuy không hấp dẫn, hơi nồng nhưng có thể chịu được.

Sau tất cả những thử nghiệm trên, Carrie khẳng định rằng phụ nữ khỏe mạnh không cần phải thay đổi mùi vị ở khu vực riêng tư mà nên chú ý nếu nó có mùi bất thường hơn.

Nên làm gì để bảo vệ vùng kín tránh mùi?

Theo Sức khỏe và đời sống, nếu vùng kín có mùi hôi, bạn có thể thử 5 cách khử mùi an toàn, hiệu quả tại nhà:

+ Phương pháp xông hơi

Xông hơi đều đặn 2 - 3 lần/tuần hoặc cách ngày với những nguyên liệu dễ kiếm ngay trong căn bếp nhà bạn có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ viêm phụ khoa và tình trạng vùng kín có mùi hôi. Bạn có thể xông bằng nước muối, phèn chua hay lá trà xanh. Đặc biệt, lá trầu không - với khả năng kháng khuẩn, chống viêm hiệu quả đã được khoa học chứng minh - là nguyên liệu đã và đang được nhiều chị em phụ nữ sử dụng.

+ Chọn đồ lót thoải mái

Thay đồ lót ít nhất 3 - 6 tháng/lần và lựa chọn những chất liệu không gây nóng, bí là một trong những cách giảm tình trạng vùng kín có mùi hôi.

+ Đảm bảo chế độ dinh dưỡng cân bằng

Hãy bổ sung nhiều trái cây như dưa hấu, táo, cần tây vào thực đơn hằng ngày của bạn. Đồng thời, đừng quên uống đủ nước mỗi ngày để giảm tình trạng vùng kín có mùi hôi, ngứa ngáy khó chịu.

+ Sử dụng nước hoa vùng kín an toàn

Bạn cũng có thể sử dụng các dòng nước hoa vùng kín an toàn, được bổ sung chất kháng khuẩn, kháng nấm hiệu quả như Isopropyl methylphenol. Nhiều dòng nước hoa hiện nay có hương thơm quyến rũ, giúp khử mùi an toàn cho vùng kín.