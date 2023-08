Theo thông tin được đăng tải trên Báo Tri thức và cuộc sống, một cô gái (26 tuổi, TP.HCM) từng có 'lần đầu tiên' năm 18 tuổi với mối tình đầu. Tuy nhiên, Do cả hai không có kinh nghiệm nên cô đau rát, chân tay rã rời. Sau lần đó, cô sợ gần bạn trai nên cả hai nhanh chóng chia tay.Những năm sau đó, cô lần lượt yêu 6 người và đều vượt quá giới hạn.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, cô không mắc các bệnh lý khác, vì vậy, các bác sĩ kết luận cô bị lãnh cảm do thủ dâm và quan hệ không có cảm giác trong thời gian dài.

Lãnh cảm là gì?

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, rất nhiều nữ giới cho dù không có khoái cảm cũng không quan tâm đến. Trái lại cảm thấy chỉ càn nằm trên giường để cố hoàn thành nghĩa vụ… Theo thống kê, có đến 70 - 80% số nữ giới trải nghiệm vài lần giao hợp trước đây phần nhiều là “đau mà không sướng”. Tại Đài Loan, có 47,9% dân số là nữ giới thì có hơn phân nửa về sinh hoạt tình dục đều “không thèm”, 12,1% hầu như hoàn toàn không có dục vọng; khoảng 50% gặp khó về độ nhờn và đảm bảo độ nhờn âm đạo; 6,3% đến 10,1% bạn gái thường âu lo giao hợp gây đau.

Tuy 62,7% số phụ nữ cho rằng rối loạn khả năng tình dục là một loại bệnh, nhưng 97,6% bạn gái chưa từng nhờ sự trợ giúp của chuyên gia về căn bệnh này. Lãnh cảm làm bạn mất đi tự tin! Thực tế, nữ giới rối loạn khả năng tình dục ngoài rối loạn khoái cảm , suy giảm ham muốn, co thắt âm đạo ra, còn có lãnh cảm, giao hợp gây đau…, đều làm cho bạn gái “không hứng thú”. Có trên phân nửa nguyên nhân do tâm lý, chỉ có 5% là do nhân tố cơ thê gây ra. Trên lâm sang thường thấy những bạn gái này không vui, mất đi tự tin, thậm chí tạo ra mặt trái ảnh hưởng đến hôn nhân.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến lãnh cảm. Ảnh: Internet

Nguyên nhân gây ra chứng lãnh cảm là gì?

Theo thông tin từ Bệnh viện Medlatec, nguyên nhân gây ra chứng lãnh cảm ở nữ giới có thể bắt nguồn từ vấn đề tâm lý:

+ Các cặp đôi gặp vấn đề mâu thuẫn như xích mích cãi cọ nhau, con cái nghịch ngợm quá mức khiến người cha người mẹ lo lắng, người phụ nữ mới sinh con nhỏ, gia đình mới thay đổi chỗ ở, áp lực do công việc,...

+ Do ảnh hưởng về vấn đề tôn giáo cũng có thể gây áp lực lớn cho các cặp đôi, đặc biệt là những phụ nữ suy nghĩ quá nhiều, lo lắng, lo âu,...

+ Kiến thức tình dục của cả người đàn ông cũng như người phụ nữ chưa thực sự phù hợp, thiếu kiến thức cơ bản hay các thao tác thực hiện của cánh đàn ông chưa thực sự gây kích thích đối với nữ giới, hời hợt không quan tâm đến cảm xúc đối phương.

+ Khiếm khuyết cơ thể cũng khiến người phụ nữ dễ bị mặc cảm, ngại khoe da thịt, ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý và dần dần sẽ gây ra chứng lãnh cảm.

+ Nhu cầu tình dục của nam giới quá cao khiến cho đối phương không đáp ứng được hết, thậm chí cơ thể đang mệt mỏi, căng thẳng đầu óc cũng bị “làm phiền”, lâu ngày sẽ khiến người phụ nữ sợ quan hệ tình dục, không còn ham muốn tình dục. Ngoài ra, việc nam giới thường xuyên say xỉn không kiềm chế cảm xúc và hành động sẽ không tạo được cảm giác yêu thương với bạn tình của mình. Vấn đề vệ sinh cá nhân, vệ sinh bộ phận sinh dục của nam giới quá kém cũng sẽ khiến phụ nữ bị giảm bớt ham muốn được quan hệ tình dục.

Chứng lãnh cảm ở nữ giới do các vấn đề về bệnh lý:

+ Trong trường hợp phụ nữ đang bị bệnh về phụ khoa hoặc các bệnh lý có thể ảnh hưởng đến khả năng quan hệ tình dục thì việc khắc phục chứng lãnh cảm như thế nào sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc điều trị triệt để bệnh tình.

+ Phụ nữ đang mắc phải các bệnh lý viêm nhiễm khiến cho việc bài tiết dịch âm đạo bị cản trở, quan hệ tình dục sẽ bị đau rát khó chịu, tâm lý cũng sẽ không thoải mái, dần dần tạo cảm giác sợ quan hệ tình dục.

+ Phụ nữ mắc các bệnh lý làm giảm lượng hormone nữ estrogen khiến cho ham muốn tình dục bị suy giảm, xuất hiện chứng lãnh cảm tạm thời.

+ Khiếm khuyết về bộ phận sinh dục ở nữ giới cũng sẽ là tác nhân khiến các chị em mắc chứng lãnh cảm như: Màng trinh quá dày, âm đạo quá hẹp hoặc quá ngắn, âm vật quá bé,...

Làm gì để khắc phục?

Theo Bài viết đăng tải trên Báo Phụ Nữ Việt Nam cho hay, dù nguyên nhân người phụ nữ bị lãnh cảm đến từ đâu thì việc quan trọng nhất là phải trao đổi với người chồng, người yêu của mình trước để cùng nhau tìm ra các phương hướng giải quyết phù hợp.

Trường hợp phụ nữ bị lãnh cảm do các vấn đề về tâm lý thì hãy chia sẻ với chồng (người yêu) hoặc những người bạn hoặc chuyên gia tâm lý để cùng tìm hướng giải quyết. Có thể khắc phục chứng lãnh cảm bằng các cách thay đổi thói quen quan hệ tình dục như: Tạo không gian lãng mạn, nói chuyện trước khi giao hoan, thay đổi tư thế quan hệ phù hợp, thực hiện các bước dạo đầu.

Nếu phụ nữ đang gặp phải những vấn đề về bệnh phụ khoa thì việc điều trị bệnh tại các cơ sở y tế uy tín cũng cần được lưu ý. Người bệnh tuyệt đối không nên ngại ngùng giấu bệnh, không đi khám chữa mà chỉ mua thuốc một cách tùy tiện về uống. Bệnh có thể không được chữa khỏi mà thậm chí còn phải hứng chịu các biến chứng do bệnh gây ra hoặc tác dụng phụ do thuốc, bác sĩ Minh chia sẻ.

Bên cạnh việc điều trị về bệnh lý và tâm lý, các chị em cần thực hiện lối sống khoa học để việc điều trị đạt được hiệu quả cao nhất, theo cách sau:

+ Cần có chế độ ăn uống đảm bảo chất dinh dưỡng chứa nhiều lượng estrogen để tăng cường ham muốn và giảm các triệu chứng mãn kinh ở phụ nữ, làm chậm quá trình lão hóa.

+ Có chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, tránh công việc nặng, quá sức. Tập thể dục thể thao để tăng sự trao đổi chất trong cơ thể và tăng sức đề kháng, miễn dịch cho cơ thể.

+ Giữ vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục, khám phụ khoa định kỳ 6 tháng/lần nhằm phát hiện sớm viêm nhiễm để điều trị kịp thời.

+ Hạn chế thủ dâm và nên phối hợp với bạn tình để cả hai có những cuộc yêu thăng hoa hơn.

+ Tăng cường thực phẩm giàu Estrogen từ thực vật

Estrogen thực vật có cấu trúc tương tự như Estrogen trong cơ thể, khi đi vào cơ thể có thể cải thiện các triệu chứng do rối loạn nội tiết tố. Vì vậy, chị em khi bị rối loạn nội tiết tố dẫn đến khô âm đạo, giảm ham muốn nên bổ sung Estrogen thực vật trong chế độ ăn uống như: