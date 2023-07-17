Nếu phụ nữ có 3 tính cách sau sẽ khiến đàn ông "đổ gục" trong vòng "1 nốt nhạc"

Theo một kết quả nghiên cứu khác, người có tính cách hài hước thường cởi mở, thông minh hơn người khác. Một người phụ nữ hài hước sẽ dễ cho đàn ông cảm giác muốn trò chuyện, làm bạn ngay từ lần đầu gặp gỡ. Năng lượng tích cực của kiểu phụ nữ này cũng khiến đàn ông bị thu hút. Hơn hết, đàn ông thích kiểu phụ nữ có cách nhìn tích cực, đa chiều suy nghĩ thú vị khi bản thân họ đang gặp khó khăn.

Theo những nhà nghiên cứu, dù là đàn ông hay phụ nữ thì đều thích đối phương là người hài hước, nhưng tùy vào yêu cầu của từng người khác nhau. Phụ nữ thường thích người hay khiến họ cười vui, còn đàn ông lại thích kiểu phụ nữ cười vì những lời đùa vui của họ.

Lòng vị tha

Nhiều người đàn ông bị thu hút bởi người phụ nữ có tâm hồn đẹp. Đây là một tính cách có sức hấp dẫn với đàn ông nhất. Một người phụ nữ giàu lòng vị tha thường có suy nghĩ thấu tình đạt lý, không để bụng, hành xử đúng mực, và hơn hết là luôn cảm thông, thấu hiểu cho đối phương.

Ở bên cạnh người phụ nữ vị tha, đàn ông luôn được là chính mình. Họ không chịu áp lực phải trở thành người hoàn hảo hơn. Đàn ông còn có cảm giác thoải mái khi được hiểu và lắng nghe. Đây là lý do nhiều người đàn ông chọn ở bên người phụ nữ bình thường nhưng hiểu và bao dung vị tha cho họ, hơn là một người phụ nữ đẹp nhưng ích kỷ, sống hẹp hòi.

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Có cá tính riêng

Một người phụ nữ hấp dẫn bởi cá tính riêng thường để lại ấn tượng khó quên, tạo “điểm nhấn” trong suy nghĩ của đàn ông. Cô ấy không cố gắng để trông giống ai, trở thành người khác. Một cá tính riêng trong suy nghĩ, tính cách, lối sống sẽ tạo nên sức hấp dẫn tự nhiên. Sự thu hút này khiến đàn ông khó cưỡng lại, và muốn được tìm hiểu nhiều hơn về đối phương. Đây là điểm mấu chốt để đàn ông say mê một người phụ nữ, không cần biết đến ngoại hình.

Kỳ thực, không phải mặt xinh body chuẩn mới là điểm nổi bật hấp dẫn đàn ông nhất. Vì sự thật chứng minh nhiều người phụ nữ không đẹp vẫn là nàng thơ trong lòng đàn ông, được say mê, được cung phụng. Phụ nữ chỉ cần một ngoại hình bình thường vẫn có thể trở nên quyến rũ, cuốn hút bởi nội hàm nổi bật.