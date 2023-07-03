4 nguồn cơn có thể phá nát mọi cuộc hôn nhân, rất nhiều cặp đôi vẫn coi nhẹ

Phụ nữ yêu 03/07/2023 07:15

Chỉ cần tránh xa những sai lầm khiến hôn nhân tan vỡ này bạn sẽ có mái ấm hạnh phúc viên mãn, vợ chồng ở bên nhau cả đời vẫn quấn quýt như thuở mới cưới.  

 

Vợ chồng ít tâm sự với nhau

Ai cũng biết cuộc sống bận rộn, vậy nhưng, bạn đừng bao giờ để công việc, những mối quan hệ riêng cuốn phăng những tình cảm ấm áp giữa hai vợ chồng. Dù bận đến mấy, đi làm về mệt mỏi đến đâu thì cả hai đừng quên hỏi han, trò chuyện với nhau.

Không chỉ là cách để chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống, tâm sự tỉ tê trước khi đi ngủ còn là cách để tình cảm vợ chồng thêm gắn bó. Nếu cứ “mạnh ai nấy ngủ”, chẳng thèm nói với nhau một câu thì hôn nhân rạn nứt, đặt bút vào đơn ly hôn là điều khó tránh. 

4 nguồn cơn có thể phá nát mọi cuộc hôn nhân, rất nhiều cặp đôi vẫn coi nhẹ - Ảnh 1
Hôn nhân như một mầm cây, nếu không được chăm bón thì việc úa tàn, chết yểu - Ảnh minh họa: Internet

Vô tâm

Dù là đàn ông hay phụ nữ, muốn có hôn nhân hạnh phúc bạn đừng quên chăm sóc cho bạn đời, cho đời sống tình cảm của cả hai. Nếu cứ thờ ơ, cứ nghĩ rằng “đã là vợ chồng với nhau thì còn câu nệ gì nữa”, “vợ chồng với nhau thì bày vẽ làm gì”… thì sự vô tâm, nhạt nhẽo ấy sẽ khiến lửa yêu nơi bạn đời tắt ngúm.

Hãy nhớ, hôn nhân như một mầm cây, nếu không được chăm bón thì việc úa tàn, chết yểu là điều dễ hiểu.

Không nhìn nhận sai lầm của mình

Khi vợ chồng cãi nhau, các cặp đôi đừng vì muốn nhanh chóng kết thúc xung đột mà vội vàng bỏ qua những khúc mắc. Bởi lẽ, khi không giải quyết được triệt để nguồn cơn thì cả hai sẽ luôn hậm hực, ấm ức và càng chán ghét nhau.

Chỉ cần thẳng thắn nhận lỗi, có thành ý sửa sai thì bạn sẽ không lặp lại sai lầm cũ, cũng không khiến bạn đời khó chịu, bực bội.

4 nguồn cơn có thể phá nát mọi cuộc hôn nhân, rất nhiều cặp đôi vẫn coi nhẹ - Ảnh 2
Đừng để bố mẹ can thiệp quá nhiều kẻo những bất mãn, ấm ức sẽ giết chết cuộc hôn nhân của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Để cha mẹ can thiệp vào cuộc sống vợ chồng

Khi còn nhỏ cha mẹ chính là người giám hộ, là người chăm sóc nuôi dạy ta nên việc con cái nghe lời cha mẹ là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, khi đã thành gia lập thất, đã có gia đình riêng bạn cần là người tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, đừng để cha mẹ can dự quá nhiều.

Dẫu biết rằng cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con, thế nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận” chỉ vợ chồng bạn mới là người hiểu rõ nhất những gì cần phải làm cho cuộc sống lứa đôi. Đừng để bố mẹ can thiệp quá nhiều kẻo những bất mãn, ấm ức sẽ giết chết cuộc hôn nhân của bạn.

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Từ khóa:   hôn nhân gia đình chuyện gia đình

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