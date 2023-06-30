Tuyệt chiêu giúp phái nữ táo bạo ‘nắm thóp’ cuộc ‘ái ân’, làm chủ đêm xuân kiểu này khiến chàng phát mê

Phụ nữ yêu 30/06/2023 11:40

Phái nữ bất ngờ đưa mình vào thế chủ động trong cuộc hoan lạc là cách tạo sự mới mẻ cho bạn tình. Ngoan đúng chỗ, hư đúng lúc là bí quyết cho chị em luôn thu hút, hấp dẫp đối phương.

Khen ngợi bạn tình

Trong cuộc giao hoan, nhưng lời khen ngợi là không thể thiếu, đặc biệt là đàn ông. Chàng sẽ bị kích thích tột đỉnh nếu bạn ra sức khen ngợi, dù có hơi quá một chút nhưng điều đó chứng tỏ bạn trân trọng những điều anh ấy làm cho bạn.

Nói với anh ấy rằng bạn yêu anh ấy như thế nào, anh ấy điêu luyện ra sao. Bản năng muốn thể hiện sức mạnh của anh ấy sẽ biến thành cơn cực khoái ngay lập tức.

Tuyệt chiêu giúp phái nữ táo bạo ‘nắm thóp’ cuộc ‘ái ân’, làm chủ đêm xuân kiểu này khiến chàng phát mê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hông và Mông là điểm các nàng cần lưu ý 

Cơ thể đàn ông rất nhạy cảm ở khu vực hông, vì vậy chỉ cần bạn chạm nhẹ, rồi dùng một chút lực kéo hông anh ấy lại gần mình, chàng sẽ đáp ứng ngay lập tức. Khi bị kích thích ở đây, cơn hoan lạc của chàng sẽ kéo dài hơn bình thường.

Chăm sóc điểm G của nhau

Dù có bí quyết phòng the “cao tay” đến đâu, bạn cũng không nên bỏ qua những điểm G trên cơ thể người mình yêu. Điểm G là những nơi giúp đối phương đạt cực khoái khi được kích thích. Đây cũng là cách kéo dài thời gian ‘yêu’ để cả hai cùng cùng nhau thăng hoa.

Tuyệt chiêu giúp phái nữ táo bạo ‘nắm thóp’ cuộc ‘ái ân’, làm chủ đêm xuân kiểu này khiến chàng phát mê - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trao lời "yêu" quyến rũ để giữ lửa tình yêu

Nếu có cơ hội ở riêng cùng nhau, bạn hãy nhanh chóng nắm bắt và thì thầm vài lời "yêu" tinh nghịch, giúp ve vãn trí tưởng tượng của đối phương và khiến họ mong mỏi được "yêu" cùng bạn. Khác với lời khen, lời yêu cần ‘ hư hỏng’ một chút, chính là cụm từ "dirty talk" mà bạn vẫn hay nghe.

Đừng cảm thấy áp lực khi nói điều gì đó gây sốc. Cứ bắt đầu bằng cách nói với nửa kia những suy nghĩ tự nhiên, chân thực nhất của bạn, như bạn muốn họ đến nhường nào hoặc họ khiến bạn "muốn" ra sao. Trao những lời "yêu" quyến rũ thực sự có thể làm tăng thêm hứng thú, mong chờ trước khi bạn bắt đầu vào màn dạo đầu, và dĩ nhiên cũng sẽ khiến cuộc yêu nồng cháy và mãnh liệt hơn.

Tuyệt chiêu giúp phái nữ táo bạo ‘nắm thóp’ cuộc ‘ái ân’, làm chủ đêm xuân kiểu này khiến chàng phát mê - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chơi ‘lớn’ cho cuộc yêu thêm phấn khích

Nếu ‘yêu’ ngọt ngào, nhẹ nhàng vẫn chưa đủ, bạn có thể tăng đô cuộc yêu bằng những trải nghiệm mãnh liệt hơn. Sẵn sàng thoát khỏi vùng an toàn của mình và cùng nửa kia thử nghiệm những gì khiến các bạn thực sự phấn khích, những ham muốn thầm kín dù là có vẻ kỳ lạ nhưng giúp tăng thêm sự thân mật, cho đôi lứa càng quấn quýt sát gần. Bạn có thể thử những sắc thái yêu khác bằng cách thêm vào cuộc yêu những món "đồ chơi" thú vị, hoặc tư thế khác lạ, phụ nữ ‘hư’ đúng chỗ cũng là tuyệt chiêu khiến chàng say đắm bạn cả đời đấy !

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Việc vệ sinh vùng nhạy cảm sau khi ái ân là vấn đề cực tế nhị, thường dễ bị bỏ qua, trong khi nó hết sức quan trọng.

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