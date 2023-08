Những kiểu ái ân mà đàn ông cực mê, nhưng đàn càng yêu càng hại, chị em chớ dại mủi lời nghe theo

Tính ngày an toàn để quan hệ

Một số đôi chưa muốn có con thường tránh thai bằng cách tính ngày an toàn. Tuy nhiên, cách này chưa chắc an toàn. Nhiều phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt không đều nên khoảng thời gian an toàn cũng rất “hên xui”. Dù phụ nữ có kinh nguyệt đều đặn thì vẫn có trường hợp trứng rụng ngoài khoảng thời gian như tính toán.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, tinh trùng có thể tồn tại trong cơ thể người nữ 48 giờ, sử dụng biện pháp tránh thai không an toàn rất dễ dẫn đến mang thai ngoài ý muốn. Và nếu sau đó lựa chọn phá thai để "kế hoạch", người phụ nữ dễ gặp phải các vấn đề như dính buồng tử cung. Sau khi tử cung trải qua nhiều lần nạo, lớp niêm mạc cũng mỏng hơn, gây khó khăn hơn cho việc thụ thai sau này.

2 thời điểm vàng dễ đạt khoái cảm trong "chuyện ấy", lại tốt cho sức khỏe cả hai phái

Buổi sáng sớm

Buổi sáng là thời điểm quan hệ tình dục tốt nhất trong ngày. Đã có chứng minh của khoa học cho thấy vợ chồng quan hệ vào buổi sáng sớm sẽ sản sinh hormone oxytocin và hormone endorphin giúp cả hai kiểm soát được cảm xúc tốt hơn, tâm trạng cũng vui vẻ, thoải mái hơn và tràn đầy năng lượng cho cả ngày.

Bên cạnh đó, quan hệ vợ chồng vào buổi sáng sớm còn có tác dụng làm tăng nồng độ kháng thể IgA giúp ức chế, ngăn ngừa được sự nhiễm khuẩn hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ sau khi tập luyện

Sau khi luyện tập có thể là thời gian lý tưởng để làm “chuyện ấy”. Tận dụng sức mạnh sau khi tập luyện và những lợi ích bổ sung giúp cho quan hệ hưng phấn hơn sau đó. Một nghiên cứu từ Đại học Texas ở Austin (Mỹ) đã so sánh phản ứng của phụ nữ với "phim nóng" và sau 20 phút đi xe đạp. Họ nhận thấy dòng máu chảy vào vùng sinh dục của phụ nữ cao hơn 169% sau khi tập luyện.

Quan hệ sau khi tập luyện cũng giúp bạn cải thiện chất lượng giấc ngủ. Thêm vào đó, cơ thể bạn sẽ tiết ra hormone giới tính quan trọng là testosterone khi bạn tập thể dục, vì vậy ham muốn tự nhiên của bạn thậm chí còn cao hơn sau khoảng thời gian vận động cơ thể.