Chàng hừng hực đòi ‘yêu’ đến mấy, nàng cũng phải từ chối ngay nếu đang trong những thời điểm báo động ‘đỏ’ này

Phụ nữ yêu 29/06/2023 15:21

Quan hệ tình dục là nhu cầu thiết yếu trong đời sống vợ chồng nhưng có những thời điểm cần "kiêng" để đảm bảo sức khỏe.

Không quan hệ tình dục khi ăn quá no hoặc quá đói

Các chuyên gia khuyến cáo, không nên quan hệ tình dục khi ăn quá no, hoặc đang đói bụng. Vì khi ăn no, dạ dày và ruột sẽ căng lên và sung huyết, máu lên não không đủ, đây là thời điểm không thích hợp để quan hệ. Vì lúc này thức ăn còn đầy trong dạ dày, hệ tiêu hóa đang hoạt động hết công suất, lên giường nằm và thực hiện quan hệ tình dục sẽ ảnh hưởng đến tiêu hoá, không có lợi cho việc hấp thụ thức ăn.

Ngược lại, khi đói, thể lực của con người bị suy sụp, tinh lực không dồi dào như lúc no, vì vậy quan hệ sẽ không được như ý muốn. Do tập trung vào hệ tiêu hóa nên cũng ảnh hưởng tới sự vận chuyển máu lên não, nếu "quan hệ" ngay trong thời điểm này lúc này sẽ rất dễ bị trúng gió.

Chàng hừng hực đòi ‘yêu’ đến mấy, nàng cũng phải từ chối ngay nếu đang trong những thời điểm báo động ‘đỏ’ này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không quan hệ sau khi uống rượu bia

Mặc dù sau khi uống rượu bia sẽ làm nam giới tăng hưng phấn nhưng thực tế nếu lạm dụng rượu bia sẽ làm giảm ham muốn tình dục , dẫn đến xuất tinh sớm, liệt dương và suy giảm sinh lý.

Nhiều nghiên cứu cho thấy rượu là một nguyên nhân gây liệt dương ở nam giới do làm giảm testosterone, hormone sinh dục nam có tác dụng duy trì đòi hỏi tình dục. Vừa uống rượu bia xong liền quan hệ ngay thì sẽ gây xuất tinh sớm. Quan hệ vào thời gian này, những độc tố trong rượu cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng và nếu có ý định mang thai thì có nguy cơ ảnh hưởng đến cả thai nhi.

Không quan hệ tình dục khi vừa tắm xong

Nhiều người có thói quen tắm ngay trước khi muốn quan hệ tình dục. Việc làm tưởng như sẽ giúp tăng hưng phấn tình dục nhưng thực tế lại không hề tốt cho sức khỏe.

Vì khi tắm bằng nước nóng, các mạch máu trên bề mặt da giãn nở, máu tập trung nhiều tại bề mặt da khiến hệ thần kinh bị ức chế. Nếu thực hiện quan hệ tình dục vào thời điểm này sẽ khiến cơ quan sinh dục không được cung cấp đủ lượng máu cần thiết làm cho đàn ông khó cương dương, nữ mất cảm giác hưng phấn.

Ngoài ra, tắm nước quá nóng còn làm suy yếu thể lực. Nếu giao hợp khi thể lực chưa phục hồi sẽ ảnh hưởng đến lưu thông máu huyết, khiến các cơ quan khác không nhận đủ máu dẫn đến hiện tượng chóng mặt, mệt mỏi, tim đập nhanh… Chính vì vậy, để đảm bảo cho chất lượng "cuộc yêu", nên nghỉ ngơi sau khi tắm khoảng 30 phút.

Chàng hừng hực đòi ‘yêu’ đến mấy, nàng cũng phải từ chối ngay nếu đang trong những thời điểm báo động ‘đỏ’ này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

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